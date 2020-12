Cena invernale per gli amici: bruschette, risotto e torta al cioccolato

Bruschette ai funghi, risotto con spinaci e provola, torta al pane e cioccolato: tre piatti ideali per una cena invernale dedicata agli amici

Preparare una cena invernale per gli amici (che può diventare ideale anche per la famiglia) è semplice. Dall’antipasto al dolce, potete avere tutto pronto in meno di un’ora se sapete come organizzarvi.

Noi intanto vi diamo delle idee ideali per la stagione: bruschette ai funghi e provola, risotto con spinaci e taleggio più una torta di pane e cioccolato. Una cena completa con un carico calorico decisamente interessante.

Un menu per cenare incompagnia con gusto

Bruschette ai funghi e provola

Ingredienti:

4 fette di pane casereccio

500 g di funghi champignon

150 g di provola

1 spicchio di aglio

prezzemolo

olio

sale

Classico antipasto vegetariano molto goloso. Le bruschette sono semplicissime da preparare e se avete sotto mano i funìghi freschi, ancora meglio.

Pulite e tagliate i funghi a fettine, poi versateli in padella con l’aglio spellato e un filo d’olio. Cuoceteli per una decina di minuti e prima di spegnere regolate con sale, pepe e una manciata di prezzemolo tritato.

Tagliate il pane casereccio a fette abbastanza spesse, poi dividetele in due. Farcite con i funghi e poi con la provola tagliata a fettine. Cuocete le fette di pane in forno sotto al grill a 170° fino a quando il formaggio sarà sciolto.

Risotto taleggio e spinaci

350 g di riso

200 g di spinaci

180 gr di taleggio

1 cipolla bianca

brodo vegetale

burro

parmigiano grattugiato

sale

pepe

Tagliate la cipolla e lasciatela rosolare in una casseruola con una noce di burro, aggiungete il riso e lasciatelo tostare per 3-4 minuti. Poi aggiungete poi gli spinaci lavati e tagliati, il brodo vegetale (preparato nel classico modo o con il dado) e terminare la cottura del vostro risotto.

Poco prima di toglierlo dal fuoco mantecate con il taleggio e lasciate asciugare per un paio di minuti. Infine servite

con una spolverata di parmigiano e pepe.

Cena tra amici un dolce per concludere la serata

Torta di pane e cioccolato

Ingredienti:

6 tuorli

2 albumi

125 g latte

125 g panna fresca

190 g zucchero semolato

125 g cioccolato fondente al 60%

125 g burro

½ baccello di vaniglia

125 g pangrattato

zucchero a velo

In un pentolino scaldate la panna con il latte e mezzo baccello di vaniglia aperto nel senso della lunghezza. Sbattete 4 tuorli con 65 grammi di zucchero, poi versate sopra la panna calda filtrata e riportate sul fuoco. Cuocete mescolando fino a 85°, spegnete e lasciate raffreddare.

Battete altri 2 tuorli con 65 grammi di zucchero, poi unite il pangrattato;. Aggiungete anche il cioccolato, fuso a bagnomaria insieme al burro, e amalgamate. Montate a neve gli albumi con 60 grammi di zucchero. Incorporatevi con delicatezza il composto a base di pangrattato e cioccolato.

Versate il composto in una tortiera bassa da 22 cm coperta con carta da forno e infornate a 180° per 35′. Servite la torta spolverizzata con zucchero a velo.