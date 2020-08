Bruschette con crema di verdure, una ricetta facile per Ferragosto

Un’idea veloce per il pranzo o la cena di Ferragosto? Le bruschette con crema di verdure, in questo caso melanzane e peperoni

Pratiche, veloci, economiche e sfiziose. Non possiamo davvero chiedere di più ad un piatto, ma le bruschette hanno da sempre qualcosa di particolare. Perché fanno convivialità, voglia di stare insieme. E allora a Ferragosto portiamo a tavola queste bruschette con crema di verdure.

La base è semplicissima, melanzane e peperoni. Poi possiamo aromatizzarle come vogliamo. In questo caso con delle olive e dei capperi. Ma ci stanno bene anche dei trancetti di tonno, delle rondelle di cipolle passate alla piastra, dei dadini di speck. In quello lasciamo spazio alla vostra fantasia.

Queste bruschette possono essere un’idea sempre eccellente per l’aperitivo, accompagnate da uno Spritz. Oppure possono diventare un antipasto mettendo d’accordo tutti, anche i bambini che di solito con le verdure fanno più fatica. Una ricetta vegetariana che mette al centro due verdure di stagione perfette per viaggiare insieme.

La base di queste bruschette con crema di verdure può diventare anche un’idea interessante per condire la pasta o il riso. Conservatela in frigorifero, dentro da un contenitore ermetico, per 2-3 giorni.

Bruschette con crema di verdure preparazione passo passo

Ingredienti:

2 melanzane piccole

2 peperoni gialli

1 spicchio d’aglio

olive nere

capperi

pane casareccio

origano secco

olio di oliva extravergine

sale

pepe

Preparazione:

Accendete il forno a 200° e presicaldatelo. Poi lavate e asciugate bene sia i peperoni che le melanzane., I peperoni li potete cuocere interi, le melanzane dividetele a metà queste ultime e mettete tutto su una teglia foderata di carta forno. Versate un goccio d’olio sulla superficie delle due verdure, infornate e cuocete per circa 30 minuti.

Sfornate, mettetele ad intiepidire e aiutandovi con un cucchiaio recuperate la polpa delle melanzane. Poi spellate i peperoni, tagliandoli a pezzetti piccoli. Versate tutto nel bicchiere del frullatore insieme allo spicchio d’aglio sbucciato due cucchiai d’olio e una presa di origano secco. Salate, pepate e frullate fino ad ottenere una crema omogenea.

A quel punto prendete le fette di pane casereccio (3-4) e tagliatele a metà. Mettetele su una teglia foderata di carta forno, ungete la superficie con un po’ d’olio e passatele a tostare in forno. Sfornate, lasciate raffreddare e quindi spalmate la crema a base di melanzane e peperoni sulle fettine di pane. Completate con delle olive tipo taggiasche e i capperi, poi servite.