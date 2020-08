Tutti gli alimenti che non scadono da mettere in dispensa

Ci sono degli alimenti che non scadono e che possiamo conservare fino ad esaurimento scorte. Scopriamo insieme quali sono e come possiamo conservarli.

Vediamo gli alimenti che dopo averli acquistati possiamo tenere a casa fino a che non li avremo consumati tutti poiché non scadono mai. Inoltre, scopriamo come conservarli al meglio.

Tutti gli alimenti che non conoscono scadenza, metti tutto in dispensa!

Ci sono degli alimenti che già di loro possiedono potere antibatterico, antibiotico, antimicotico, quindi antimuffa. Alcuni di essi sono stati ritrovati anni e anni orsono dentro le tombe dei faraoni ancora commestibili! Uno dei tanti è il miele, poi c’è il sale.

Chi di noi non controlla la data di scadenza dei prodotti al momento dell’acquisto? Tutte, quando ci rechiamo al supermercato capovolgiamo l’alimento che vorremmo acquistare per capire se vale la pena prenderlo in base alla sua scadenza. Ce ne sono alcuni però che possiamo comprare e tenere fino al consumo completo senza preoccuparci della scadenza.

Scopriamo tutti quegli alimenti che possiamo tenere nella nostra dispensa davvero a lungo. Riusciremo a capire inoltre come prevenire il loro deterioramento. Esiste una lista dettagliata e ben strutturata su DiLei nella quale viene citato come primo alimento il sale

Sale , questo alimento non ha scadenza, di solito ne compriamo in moderate quantità poiché il consumo non è abbondante, dura a lungo ma da oggi possiamo anche farne una scorta ed eliminarlo per un po’ dalla lista della spesa. Infatti, dati i gli usi del riso che non conosci, è possibile aggiungere al sale, in un barattolo di vetro, qualche chicco riso per evitare che si formi umidità garantendo così la giusta conservazione.

Bottiglie di liquori , tutte le bottiglie di liquori che saltano fuori di tanto in tanto per la presenza di ospiti a cena o che vi sono state regalate, siate certe che riuscirete a conservarle grazie all'alcol presente all'interno, questo riesce a mantenere la composizione dei liquori integra e contrasta lo sviluppo dei batteri.

Caffè solubile, questo è addirittura possibile congelarlo nelle apposite bustine da freezer per anni e il profumo sarà sempre lo stesso.

Sciroppo d'acero , anche questo sciroppo, nel freezer, si manterrà davvero per sempre e sarà sempre pronto per guarnire i vostri pancake o qualsiasi tipo di dessert.

Riso , escluso quello integrale può tranquillamente essere conservato chiudendolo ermeticamente.

, escluso quello integrale può tranquillamente essere conservato chiudendolo ermeticamente. Miele, anche con il miele non avrete alcun problema. Può cambiare colore o consistenza ma si potrà sempre mangiare, magari, facendolo tornare al suo stato originario mettendolo a bagnomaria.

e ancora:

Cioccolato, in moltissimi non sanno che il cioccolato viene considerato, non solo il nostro fedele alleato quando siamo a corto di positività, ma anche un salva vita in situazioni di emergenza come i periodi di guerra, e nei momenti concitati di arrampicata. Questo accade perché il cioccolato non ha bisogno di particolari cure per la conservazione, la specialità fondente ancor di più perché la lavorazione lo preserva da contaminazioni. Dopo qualche tempo si può notare soltanto una patina in superficie più chiara rispetto all’originaria tonalità del cioccolato, anche il sapore può risultare diverso ma il cioccolato non sarà guasto e non sarà da buttare.

Salsa di soia, questa salsa vanta la presenza di sale che agisce da conservante. La soia stessa viene utilizzata dopo aver già subito un processo di fermentazione che, con l’aggiunta di sale, la fa diventare uno degli alimenti che gode della qualità di conservarsi più a lungo.

Aceto, il processo che da vita all’aceto fa in modo che il vino venga attaccato da un certo tipo di batteri, i fermenti. Quando la fermentazione acetica è conclusa, l’aceto stesso diventa un conservante, la sua composizione non può più essere danneggiata e quindi non può scadere.

Curiosità

A distanza di 3.300 anni è stato ritrovato, nella tomba di un faraone, il miele integro. Ma non finisce qui, questo, era inoltre commestibile! Possiamo confermare quanto molti alimenti mantengono inalterata la loro composizione nel tempo e che, come nel caso del sale, si utilizzano anche come conservazione per altri cibi.

Ci eviteremo sicuramente il dispiacere di essere costrette a buttare alimenti scaduti perché ora sappiamo come conservarli e quali sono i principali di cui è possibile fare scorte, è sempre bene organizzare al meglio la spesa dando priorità all’acquisto di questi prodotti.

Ottimizzare il tuo tempo in cucina

Avere a disposizione negli scaffali della propria cucina alimenti in barattoli (meglio se in vetro) ci farà risparmiare un sacco di tempo e tanti pensieri che ogni volta si aggiungono a quelli odierni improrogabili. Aprire un barattolo quando si va di fretta può significare molto.

Inoltre, esistono tantissimi altri modi per ottimizzare l’impegno in cucina e trovare sempre a portata di mano alimenti buoni, fatti i casa e genuini. Già solo il pane rappresenta un accompagnamento quotidiano alle pietanze, farlo in casa per poi congelarlo e utilizzarlo all’occorrenza è una pratica utile.

Per preparare il pane, a differenza di ciò che molte donne pensano è davvero semplice, se non si vuole impastare c’è modo di farlo anche aiutandosi semplicemente con un cucchiaio, infilare l’impasto nel forno all’interno di una pentola da forno e il vostro pane in pentola è pronto!

Basterà successivamente lasciarlo stiepidire e poi tagliarlo a fette possibilmente uguali così da poterlo dividere in bustine per alimenti e riporlo in frigo. La pratica del congelamento è ottima per avere sempre qualcosa da mettere a tavola e come il pane fatto in casa è possibile preparare e congelare poi innumerevoli alimenti.

Quindi, rifornirsi di alimenti a scadenza lunga oppure cucinarli per poi congelarli sono due azioni che cambieranno totalmente il vostro tempo rendendolo migliore. Che aspettate? Via con l’organizzazione!