Briatore sotto tiro, bomba a Mattino 5: “Ci ha provato con me”

By

Briatore è stato il protagonista della bomba sganciata a Mattino Cinque: “Ci ha provato con me, è tutto vero”

Briatore è diventato uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa a causa della partecipazione della sua ex moglie Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Era impossibile non menzionare, infatti, sia per la sua sia per gli addetti ai lavori, il loro matrimonio, considerando che sono stati legati ben 13 anni insieme e che dal loro amore è nato anche un bambino: Nathan Falco.

Negli studi di Mattino 5, poco fa, si è tornato a parlare dell’argomento è un fotografo, Andrea Franco Alajmo, in collegamento con Federica Panicucci ha chiesto ad una delle sue opinioniste, molto amica di Elisabetta, se fosse vera la voce che gli era arrivata all’orecchio. Quale?

Che l’imprenditore, prima di iniziare la sua relazione con la Gregoraci, ci avesse provato con lei. L’opinionista si è presa qualche minuto per pensare per ammettere tutto quanto: “E’ vero, confermo tutto. Ci ha provato con me tanti anni fa”

Mattino Cinque: Arianna David conferma il gossip su Briatore

A Mattino Cinque, Arianna David ha confermato il dubbio del fotografo, non nascondendo di essere lei la persona a cui si riferiva e di essere rimasta anche abbastanza sorpresa di questa cosa in quanto soltanto poche persone ne erano a conoscenza.

“Ci tengo a precisare che è successo prima che iniziasse la sua storia con Elisabetta“ ha ribadito l’opinionista, che è molto legata alla Gregoraci. “Io parlerò sempre bene di lui, mi diceva che ero una delle poche persone con cui poteva parlare di tutto” ha proseguito l’ex Miss Italia ai microfoni di Federica Panicucci.

“Per questo motivo ci sono rimasta male quando ha detto di non conoscermi“ ha aggiunto facendo riferimento ad alcune recenti dichiarazioni dell’imprenditore che diceva di non conoscerla assolutamente, visto che lei ha sempre dichiarato di essere molto amica di Elisabetta Gregoraci.

Arianna David ha confermato che Briatore ci ha provato con lei, tra l’altro lui è nero con la sua ex moglie, ma che all’epoca lei non se la sentiva di iniziare una relazione con un uomo molto più grandi di lei e per questo motivo aveva preferito che il loro rapporto restasse soltanto di amicizia.

#GFVIP, Cosa risponderà Arianna David alla domanda indiscreta del paparazzo Andrea Franco Alajmo?! 😮#Mattino5 pic.twitter.com/W7Fy1BS6PF — Mattino5 (@mattino5) December 4, 2020

Briatore e Arianna David, quindi, non sono mai stati una coppia, ma lei ci tiene a precisare che non ha assolutamente nulla da ridire sul noto imprenditore, dipingendolo come un’ottima persona.