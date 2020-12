Briatore nero con Elisabetta Gregoraci: cambiano gli accordi del divorzio

By

Briatore non avrebbe preso l’atteggiamento di Elisabetta Gregoraci al GF Vip. Tanto da rivedere gli accordi del divorzio.

Briatore è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, nonostante lui nella casa non ci abbia mai messo piede. In maniera inevitabile, però, con la partecipazione di Elisabetta Gregoraci era impossibile non menzionare anche lui, visto che i due sono stati legati per ben 13 anni e continueranno ad esserlo perché genitori del piccolo Nathan Falco.

Nelle scorse ore, però, come riportato dal settimanale Nuovo, sembrerebbe che il noto imprenditore non abbia particolarmente gradito l’atteggiamento della conduttrice nella casa più spiata d’Italia. Tanto da voler rivedere gli accordi del divorzio, che sembrerebbero essere molto generosi nei confronti della sua ex moglie. Ma cosa avrebbe fatto infuriare Briatore contro Elisabetta Gregoraci così tanto da voler cambiare gli accordi precedentemente stabiliti?

Elisabetta Gregoraci nei “guai”? Briatore una furia

Elisabetta Gregoraci, secondo quanto rivelato dal noto settimanale, avrebbe fatto infuriare e non poco il suo ex marito Flavio Briatore che avrebbe trovato decisamente poco rispettosi alcuni suoi atteggiamenti nella casa più spiata d’Italia, ma vediamo cosa è possibile leggere sull’articolo in questione.

“Flavio sembrerebbe non aver gradito l’atteggiamento assunto dalla madre di suo figlio al GF Vip” è possibile leggere nel pezzo in questione, che insinua il dubbio su Elisabetta e Filippo Nardi. “Si pensa addirittura che lui, nero dalla rabbia, a causa delle voci riportati sul web e sui giornali, sarebbe pensando di rivedere gli accordi firmati per il divorzio“ svela il settimanale.

“Non è contento che il suo nome continui a venire fuori, in quanto non è un concorrente di Alfonso Signorini”. Si legge sul settimanale, riportando poi anche alcuni fonti vicine all’imprenditore. “Diverse persone a lui vicine ci dicono che vorrebbe addirittura rivedere gli accordi presi con lei durante il divorzio” svela il giornalista. “Degli accordi molto vantaggiosi per Elisabetta Gregoraci“ conclude.

Ma cosa avrebbe fatto perdere le staffe all’imprenditore? Briatore non avrebbe gradito la vicinanza tra Elisabetta e Pierpaolo. Vicinanza che ormai sembra essere soltanto un lontano ricordo, visto che i due si sono allontanati e non di rado se ne sono detti di tutti i colori.

Pierpaolo, infatti, ha confidato ai suoi compagni di viaggio di aver perso ogni tipo di sentimento verso la conduttrice. In quanto la freddezza mostrata nei suoi confronti lo avrebbe totalmente allontanato da lei e si sospetta abbia una cotta per Giulia Salemi, che purtroppo con Elisabetta non va d’accordo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Se queste indiscrezioni dovessero rivelarsi vere, vorrebbe a dire che non appena l’avventura al Grande Fratello giungerà al termine, ci sarà una vera e propria guerra tra Briatore ed Elisabetta Gregoraci.