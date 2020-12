Oggi vogliamo proporti un menù per la vigilia di Natale a basso costo, dei cibi economici che possono diventare davvero delle pietanze uniche e ricche di sapore.

Talvolta per Natale, nasce l’esigenza di ridimensionare un pochino le spese, un po’ perché ci si è dedicati a pieno ai regali di Natale per i familiari, e un po’ perché molti cibi costano parecchio. Quest’oggi vogliamo però informarti su quanto abbiamo a disposizione, a prezzi davvero bassi, per creare un menu natalizio con i fiocchi.

Lo chiameremo il menù intelligente, costi bassissimi per pietanze da primato. Tutte le proposte che andremo a conoscere sono degli utili spunti per portare in tavola delle pietanze davvero prelibate ed economiche.

Segnaposto per la tavola

Prima di iniziare vogliamo darti qualche suggerimento per abbellire la tua tavola la sera della vigilia di Natale: puoi utilizzare come segnaposto, per ogni commensale, un nastrino che avvolge dei piccoli biscottini natalizi fatti in casa, oppure, sempre con dei fiocchi rossi o dorati, i colori simbolo del Natale, adornarli ad un regalino oppure una piccola sorpresa racchiusa in un sacchetto.

Dopodiché basterà aggiungere il nome di ognuno scrivendolo su un nastrino di raso direttamente con una penna.

Antipasti sfiziosi ed economici

Tra gli antipasti non manca la pasta sfoglia, da fare in casa in men che non si dica, a basso costo, light e quindi super leggera. Con la pasta sfoglia infatti si possono creare ricette d’effetto. Si può a rosolare per dar vita a rotoli freschi di rucola o ricotta ma anche formaggi spalmabili di ogni tipo. Da abbinare sicuramente verdure grigliate, preparate magari il giorno prima e ben insaporite.

Anche con la mozzarella sono possibili davvero piatti sfiziosi, come i classici rotoli di mozzarella con farci sempre diverse.

Primi piatti semplici e a basso costo!

Per i primi piatti della cena della vigilia possiamo utilizzare del tonno, e delle zucchine tagliate finemente, far rosolare tutto in padella e servire un buon piatto di spaghetti al dente o bucatini. Un altro pesce che costa molto poco, fa benissimo, perché pesce azzurro e ricco di omega 3 è sicuramente lo sgombro, da non sottovalutare anche in versione fritta!

Sì allo sgombro!

Quindi, come secondi piatti possiamo cucinare un buono sgombro al forno con delle patate arrosto, ma anche il baccalà è ben accetto con tutto il suo sapore, si prepara in pochissimo tempo, è un secondo piatto molto gustoso e leggero, se poi impreziosito da pomodorini e olive ancor di più!

Torta all’arancia

Se poi, prima di torroni vari, pandoro, panettone, vuoi servire un dolce fatto in casa veloce sano e a basso costo non puoi non provare una torta all’arancia dagli ingredienti basici e davvero deliziosa!