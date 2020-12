Scopri tante idee per smalti, nail art e manicure a tema natalizio da sfoggiare in questo dicembre 2020, tutte in una imperdibile galleria fotografica.

Inizia il mese di dicembre e il pensiero non può che essere uno e uno solamente: Natale.

Certo, quest’anno ancora non sappiamo come lo festeggeremo ma ciò non ne sminuisce certo l’importanza. Natale è sempre Natale e noi lo onoreremo in tutti i modi in cui ci sarà possibile.

Da brave fashion addicted iniziamo naturalmente dalla moda: rispolveriamo i modelli più divertenti dei maglioni natalizi e assicuriamoci di avere pronti i 5 capi che non possono mancare nell’armadio per Natale.

Manca qualcosa? Be’ certo non possiamo fare a men di una manicure a tema con il mese delle Feste.

Oggi allora Chedonna.it vi propone una carrellata di idee accuratamente selezionate dal web per regalare un look natalizio anche alle vostre mani. Le opportunità naturalmente non mancano proprio.

Unghie natalizie 2020

Pensavate che le unghie per le Feste fossero solo total red? Be’, nulla di più lontano dal vero.

Il mondo del Natale oramai non conosce confini e la manicure non poteva che adeguarsi, proponendo soluzioni a tema perfette veramente per tutti i gusti.

Si va dalle nail art minima con palline di natale, lucine stilizzate o ramoscelli di vischio, passando poi per soluzioni decisamente più articolate e approdando addirittura a quelle a suon di glitter o effetto 3D.

Anche per il colore niente paura: ovviamente spesso troverete proposte in verde, blu, rosso, oro e argento, nuance tipiche del periodo ma, seguendo la moda del momento, non mancheranno anche manicure nude o a sfondo bianco o nella tonalità che più risulterà essere di vostro gradimento.

Veramente non ci sono limiti per le unghie natalizie 2020 e a noi amanti della manicure non resta che trovare la soluzione più gradita e sperimentarla sulle nostre mani.

Qua sotto alcune proposte scovate su Pinterest dalle quali potrete senza dubbio trarre ispirazione. Buon natale e buona manicure a tutte!