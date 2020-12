Sagitta Alter, “moglie” Gigi Proietti: “Si amavano come il primo giorno”

Sagitta Alter è la “compagna-moglie” di Gigi Proietti: insieme per 60 anni, la coppia non si è mai sposata. “Si amavano come il primo giorno”.

Sagitta Alter e Gigi Proietti hanno trascorso insieme tutta la vita. In 60 anni di vita insieme, si sono supportati a vicenda e hanno creato insieme una splendida famiglia con la nascita delle figlie Carlotta e Susanna.

Sagitta e Gigi, però, non si sono mai sposati. «Non ci siamo mai sposati. All’inizio perché non credevamo nell’istituzione del matrimonio, poi perché ci sembrava superfluo. Siamo antichi concubini», scherzava il re del teatro italiano che considerava la sua famiglia la sua vittoria più bella.

Sagitta Alter, la moglie di Gigi Proietti era la sua roccia

Una coppia unita, solida che, insieme, ha affrontato tutta la vita amandosi esattamente come il primo giorno. La figlia Carlotta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, parlando del rapporto dei genitori, disse:

“Mia madre ormai è rassegnata alla pigrizia di papà. Ma si arrabbia ancora su come veste. Mio padre ad esempio si allaccia la giacca a tre bottoni, dalla prima all’ultima asola. Mamma gliela fa aprire. E iniziano a discutere. Lo fanno tutti i giorni. Per stupidaggini. Tengono vivo il rapporto, in questo modo. Ma si vede che si amano come fosse il primo giorno”.

Riservata, sempre presente nella vita di Gigi, insieme alla figlie Carlotta e Susanna è stata il grande amore del re del teatro italiano, scomparso esattamente un mese fa il giorno del suo 80esimo compleanno.

L’amore tra Sagitta e Gigi nacque negli anni ‘6 a Roma. Lei, svedese, lavorava come guida turistica e con la sua indiscutibile bellezza conquistò il cuore di Proietti. Dopo aver vissuto, inizialmente, un amore a distanza, la coppia decise di rendere tutto più stabile andando a vivere insieme e scegliendo Roma come base della loro famiglia.

Da quel momento, i due non si sono più lasciati restando insieme per 60 anni e dedicandosi alla famiglia e alla crescita delle figlie Carlotta e Susanna.

«Chissà, magari un giorno ci guarderemo e ci verrà voglia di compiere anche questo passo, anche se il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo», diceva spesso Gigi.