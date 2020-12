By

Patate novelle e patate dolci sono le nostre amiche migliori in cucina, anche per preparare una cena veloce ecco un menu completo



Organizzare una cena a base di patate, senza scadere nel banale e nel cibo che stufa, è possibile. Vi diamo un paio di idee, come la crema di patate dolci e la frittata al forno con patate, scamorza e prosciutto crudo. Piatti semplici, veloci e ricchi di gusto, alla fine sarete soddisfatte anche perché basta mezz’ora per cucinare.

Menu cena gustoso e velocissimo

Una vellutata ideale per le fredde serate d’inverno, che porta in tavola un piatto semplice, colorato e nutriente. Il tocco in più è dato dai semi misto (tipo girasole, sesamo, zucca, oppure scegliete voi)

Ingredienti (per 4 persone)

900 g patate dolci

250 g cipolla

1 l brodo vegetale

70 ml olio extravergine d’oliva

semi misti

sale

pepe fresco

Preparazione:

Pelate le patate dolci e tagliatele a cubetti. Pulite la cipolla, versatela in una casseruola con l’olio e lasciate rosolare per 3-4 minuti a fiamma media. Poi aggiungete le patate dolci, il sale, il pepe e cuocete per 5 minuti.

Allungate con il brodo vegetale ((preparato con carota, sedano e cipolla oppure con il dado) e lasciate cuocere ancora per 15 minuti con il coperchio.

Quando è cotto, frullate con un minipimer per ottenere la consistenza che volete dare alla crema..

Dividete la crema di patate dolci nelle ciotole, condite con un filo d’olio, un a macinata di pepe fresco e i semi misti. Servite caldo.

Frittata al forno con patate, scamorza e prosciutto crudo

Un secondo piatto che può diventare anche una portata per aperitivi o buffet: è la fruttata al forno con patate, scamorza e prosciutto crudo, ricetta completa e facilissima.

Ingredienti (per 4 persone)

4 uova

2 patate

3-4 fette di prosciutto crudo

6 fette di scamorza

sale

pepe nero

Preparazione

Mettete a lessare le patate ancora cin la buccia in acqua leggermente salata. Quando sono cotte, ancora belle compatte, scolatele, sbucciatele e tenetele da parte. Oppure, se avete fretta, potete tagliarle a fette, aggiungendo qualche fiocchetto di burro di burro, e metterle nel microonde per 8 minuti a 650 W.

Poi una ciotola sbattete le uova come per una normale frittata e aggiungete le patate tagliate a dadini, dando una prima mescolata. Tagliate a pezzetti anche il prosciutto crudo e la scamorza o provola. Quindi uniteli alla base di uova e patate, poi mescolate e condite con il sale.

Versate tutto in uno stampo imburrato e infornate per 25 minuti a 190°. La frittata al forno con patate, scamorza e prosciutto crudo è pronta, servitela calda tiepida.