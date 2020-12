Ainett Stephens: che fine ha fatto la gatta nera di Pino Insegno?

Che fine ha fatto Ainett Stephens? Era la gatta nera di Pino Insegno a Il Mercante in fiera. Ecco che cosa fa oggi.

Ainett Stephens è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato la Gatta Nera nel celebre programma di Pino Insegno Il Mercante in fiera, andato in onda su Italia 1 negli 2000.

Lo show riscosse un enorme successo. Tant’è che vennero perfino realizzate le carte che il conduttore adoperava all’interno del programma per metterle in commercio, diventando uno dei passatempi più apprezzati di quegli anni. Così come era apprezzata la bellezza della modella, che durante il corso della trasmissione indossava un completo di pelle nero imitando la celebre carta della gatta nera, colei che portava sfortuna al concorrente che la pescava, rinunciando al montepremi fino a quel momento guadagnato.

Da quei momenti sono passati anni e la modella è praticamente sparita dal piccolo schermo degli italiani, senza mai prendere parte a nessun altro show, nonostante fosse uno dei personaggi più famosi del momento. Che fine ha fatto Ainett Stephens? Ecco com’è diventata e cosa fa oggi la modella.

Ainett Stephens oggi: che cosa fa la Gatte Nera de Il mercante in fiera

Ainett Stephens nasce nel 1982, a Ciudad Guayana ed inizia fin da subito la sua carriera nel mondo dello spettacolo, scegliendo di partecipare al concorso di Miss Venezuela dove di certo non passa inosservata grazie alla sua bellezza.

Dopo aver partecipato al concorso, inizia la sua carriera di modella che prosegue a gonfie vele fino a farsi conoscere in tutta la regione fino ad approdare al bel paese, dove sceglie di studiare scienze della comunicazione alla Cattolica di Milano.

Inizia a prendere a parte a numerosi programmi televisivi fino a giungere a Il mercante in fiera dove raggiungere il successo sul piccolo schermo. Tant’è che dopo quell’esperienza si apriranno le porte di numerosi programmi televisivi come il Circo Massimo, Saturday Night Live, lo show di Chiambretti e qualche apparizione a Ciao Darwin.

Ma oggi che cosa fa oggi la gatta nera più amata del piccolo schermo? Nel 2015, Ainett Stephens si sposa con Nicola Radici dopo 9 anni di fidanzato e poco dopo viene alla luce il loro primogenito Christopher. Da quel momento la Gatta Nera ama dedicarsi alla sua famiglia, anche se ha ancora un folto numero di seguaci che la segue sui social, ammaliati dalla bellezza degli scatti che la vedono protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ainett Stephens (@ainettstephensreal)

Ainett Stephens oggi è una mamma e moglie realizzata, anche se i suoi fedeli sostenitori vorrebbero avere il piacere di rivederla non solo sui social, dove li incanta con scatti mozzafiato, ma anche sul piccolo schermo, visto che nel bel paese ha raggiunto l’apice del successo proprio in tv. Almeno per il momento non sembrano esserci progetti relativi al mondo dello spettacolo, ma non si esclude che possa fare il suo ritorno in grande stile sul piccolo schermo, pronta a rilanciarsi nel ruolo di conduttrice.