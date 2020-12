Mario Ermito, concorrente GF Vip: il più bello d’Italia infiamma con i muscoli

Mario Ermito nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020: l’ingresso del più bello d’Italia nella casa scatena il web.

Mario Ermito nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha già scatenato l’entusiasmo dei fans. Bello, affascinante, con un fisico statuario, Ermito che su Instagram è molto seguito dai followers che, puntualmente, apprezzano la sua bellezza, è pronto a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà dopo averlo fatto nel 2012.

Il fascino di Mario Ermito ha già conquistato i fans del reality show condotto da Alfonso Signorini, ma come reagiranno gli altri vipponi di fronte al suo arrivo?

Mario Ermito fa tremare gli uomini del Grande Fratello Vip 2020: il web promuove la scelta di Signorini

Sguardo di ghiaccio, barba incolata, muscoli scolpiti distribuiti su 186 cm di altezza, hanno ermesso a Mario Ermito di essere eletto “Il più bello d’Italia” nel 2009 per poi varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello nel 2012 quando fu soprannominato “un bello che non balla”.

Negli anni, la carriera di Ermito è andata avanti e ha conquistato la grande popolarità partecipando a Tale e Quale Show nel 2018. Lavora come modello e attore e fa della stessa agenzia di Andrea Zelletta e di altri due ex concorrenti del Grande Fratello Vip come Benedetta Mazza e Stefano Sala, ex compagno di Dayane Mello.

Ad annunciare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 come concorrente è il settimanale Chi che ha svelato i nomi di tutti i nuovi vip che animeranno la casa fino a febbraio.

Tra i tanti nomi, quello che sta scatenando maggiormente l’entusiasmo del pubblico è proprio Mario Ermito che, in passato, è stato fidanzato con l’ex Miss Italia, Francesca Testasecca.

I fans del Grande Fratello Vip 2020, dunque, non vedono l’ora di vederlo nella casa per poter ammirare la sua bellezza. Apprezzeranno anche Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi? Il conto alla rovescia per l’ingresso nel bunker di Cinecittà è già cominciato. I nuovi concorrenti dovrebbero cominciare tutti l’avventura entro la prima decade di dicembre.