GF VIP, dopo i fraintendimenti che le hanno portate allo scontro, ora tra Elisabetta e Rosalinda è tornato il sereno.

Uno scontro fra titani, Elisabetta Gregoraci e Rosalinda Cannavò di certo non hanno mai avuto un quieto rapporto.

Recentemente, sono state viste litigare con toni sono molto accesi. La lite tra le due concorrenti ha coinvolto successivamente anche Dayane e Stefania. Ma dopo ore trascorse a scontrarsi e a ignorararsi le due inquiline della casa più spiata d’Italia hanno deciso di parlare e confrontarsi per il quieto vivere comune.

Leggiamo insieme cosa si sono dette.

Elisabetta Gregoraci a Rosalinda Cannavò: “Ti ho sempre voluto bene”

La quiete dopo la tempesta, insomma. Dopo Dopo tante ore passate ad ignorarsi e a scontrarsi, per le due inquiline della casa del Grande Fratello Vip hanno deciso di tornare a parlare. Dopo il primo passo avvenuto da parte di Elisabetta nei confronti di Rosalinda.

La showgirl ha difatti dimostrato di provare tanto affetto nei confronti di Rosalinda spiegandole con il cuore in mano quali sono state le ragioni del suo nervosismo:

“Ti ho vista passare del tempo con tutti tranne che con me e ci sono rimasta male”, e poi ha aggiunto: “io volevo che tu mi chiedessi soltanto come stavo, invece mi hai giudicato”.

Rosalinda ha subito contro ribattuto: “se io avevo un problema nei tuoi confronti non ti avrei rivolto la parola!” e poi ha aggiunto “Ma io posso dire la stessa cosa, ieri sera ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai detto di no, questa mattina ti ho dato il buongiorno e non mi hai nemmeno salutato”.

Forse rendendosi conto dei toni accesi le due inquiline della casa del GF Vip, Elisabetta e Rosalinda hanno successivamente placato i loro animi, riducendo il volume e cercando di parlare in una modalità più aperta al dialogo e al confronto.

“Ti voglio bene e mi dispiace sentirti parlare male di me in ogni angolo della Casa, perché io non l’ho mai fatto, se avevo qualcosa da dirti, ho sempre preferito parlati in faccia”, commenta Elisabetta.

Rosalinda ha quindi tentato di difendersi: “Non ho parlato male di te, sono stata solo vicina a Giulia perché ho visto che stava male”, dice tutto d’un fiato e aggiunge: “Pensi che io non ti voglia bene? Ti ho difesa anche con Dayane che è la mia migliore amica, ma se c’è qualcosa che non mi sta bene te lo devo dire”.

Solo al sentire il nome della modella, con la quale ricordiamo ha avuto dei piccoli diverbi Elisabetta perde le staffe: “Non mi parlare di Dayane perché dice sono cavolate, ha sempre detto cattiverie su di me, e so che tu sei un’altra persona”.

Alla fine Rosalinda si è trovata nella condizione di voler continuare il confronto ma Elisabetta esausta di parlare le si avvicina e le chiede un abbraccio.

L’attrice accoglie quell’invito e finalmente ritrovano la complicità di sempre.

