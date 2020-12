Giulia Salemi spiazza al Grande fratello Vip con una confessione intima e scomoda sugli ex: “Ho sempre finto”.

Giulia Salemi confessa i segreti della sua intimità con gli ex fidanzati. L’influencer, nella casa del Grande Fratello Vip 2020 si è lasciata andare ad una confidenza molto privata con Maria Teresa Ruta in cui ha trovato una confidenza e un sostegno per l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2020.

Pur essendo stata fidanzata, la Salemi ha confessato di aver sempre finto nei momenti d’intimità e di non aver mai provato quelle sensazioni piacevoli di cui le parlano tutte le sue amiche.

Giulia Salemi a letto con gli ex: “Non ho mai provato un vero piacere”

Giulia Salemi, ai ferri corti con Elisabetta Gregoraci, in Maria Teresa Ruta ha trovato una vera confidente. Sicura di potersi fidare di lei, l’influencer le ha parlato delle storie d’amore vissute con i suoi ex raccontando di non aver mai provato “il vero piacere”.

“Io ad oggi, non credo di aver mai provato un ‘vero piacere’ dico uno reale. Ne ho parlato con pochissimi amici e amiche e mi guardano scioccati ‘in che senso?!’. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate”, ha raccontato la Salemi che è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 da single e decisa a non lasciarsi travolgere da nessuna situazione sentimentale anche se il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli sta facendo sognare i fans.



Maria Teresa Ruta ha provato a rassicurarla dandole anche dei consigli che la Salemi ha particolarmente apprezzato.

“Io ti stimo molto, anche tu hai passato diverse avversità ma nonostante tutto non ti sei mai scoraggiata. Questo approccio che hai, questo suo sorriso e questo mettersi in gioco è bello. Io a volte lo perdo, devo essere onesta”, ha detto la Salemi.

È davvero così bello che Giulia si stia aprendo in questo modo,proprio perché mi sento così vicina a lei in questi discorsi #GFVIP — mery (@merycostagliol) December 1, 2020

Con Maria Teresa ha espresso anche i propri dubbi sul riuscire a conciliare vita privata e professionale ribadendo di sognare un amore travolgente. Riuscirà a trovarlo magari con l’ingresso, nella casa di Cinecittà, di nuovi concorrenti che renderanno ancora più interessante il GRande Fratello Vip 2020?