Pomeriggio 5, figuraccia in diretta di Brosio: Barbara d’Urso interviene

A Pomeriggio 5, Paolo Brosio ha fatto una figuraccia durante il corso della diretta. Barbara d’Urso è prontamente intervenuta.

Barbara d’Urso ha fatto del rispetto per il suo fedele pubblico, che non ha mai smesso di seguirla a distanza di anni dal debutto di Pomeriggio 5, il suo mantra personale da rispettare. Per questo motivo finisce con l’arrabbiarsi quando uno dei suoi ospiti o opinionisti manchi di rispetto in qualche modo a tutti i telespettatori e non manca di farlo notare, ma non solo li rimprovera duramente in diretta.

Come oggi che ha ripreso Paolo Brosio, che a Live aveva spiazzato la padrona di casa, per essere entrato negli studi di Cologno non solo con il telefono cellulare durante il corso della diretta, ma non faceva altro che controllarlo, vedendo di tanto in tanto se gli fosse arrivato qualche nuovo messaggio.

Barbara ha più volte notato la frequenza eccessiva con cui il suo ospite controllava il telefono, per quanto motivo una volta tornata in onda ha deciso di rimproverarlo in diretta televisiva. Paolo Brosio ha fatto una figuraccia a Pomeriggio 5, giustificandosi che controllava soltanto i messaggi che sua madre gli aveva mandato in queste ore che lui era lontano. “Non è che era Maria Laura?” lo ha provocato la padrona di casa, tirando in ballo la sua giovane fidanzata. “Nono, era mia madre” ha risposto imbarazzato il giornalista per poi sganciare una bomba su Patrizia Groppelli.

Paolo Brosio lancia lo scoop a Pomeriggio 5: “L’ho baciata”

Paolo Brosio per farsi perdonare di essere stato un po’ troppo distratto dal suo telefono cellulare, si è fatto perdonare lanciando un vero e proprio scoop a Pomeriggio Cinque. Che cosa ha rivelato il giornalista? Di aver baciato Patrizia Groppelli anni fa!

I due sono stati chiamati entrambi per prendere parte al talk dedicato alla cronaca rosa, avvenuto subito dopo la rivelazione choc su Maradona, e durante il corso di quel momento non si sono trovati molto d’accordo sull’argomento in questione, anticipare la messa di mezzanotte a Natale, tant’è che si sono punzecchiati più volte. Fin quando lui non ha rivelato di averla baciata anni fa.

“Certo che sei davvero un signore” ha protestato lei in diretta su canale 5. “Io avevo 18 anni, era estate e che vuoi che ti dica Barbara: ho sempre avuto una passione per gli uomini pelati“ ha poi aggiunto divertita, di fronte ad un’incredula d’Urso che non riusciva a credere alle sue orecchie. “Paolo, sei peggio di Amedeo Goria” ha commentato divertita, facendo notare come entrambi i giornalisti ci abbiano provato durante il loro passato con molte donne appartenenti al mondo dello spettacolo.

💥 TASSELLO CHOC 💥 Paolo Brosio e Patrizia Groppelli SI SONO BACIATI #Pomeriggio5 pic.twitter.com/TJc5BMTDlv — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) December 2, 2020

Una puntata decisamente poco tranquilla quella di oggi a Pomeriggio 5, che ha visto Barbara d’Urso perdere il controllo, indossando sempre il suo bellissimo sorriso per il pubblico che da anni la segue da casa.