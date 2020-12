Arrivare in forma a Natale: mantenere in equilibrio la flora intestinale

Arrivare in forma al Natale è il desiderio di tutti, ma bisogna porre attenzione seguendo un’alimentazione sana così da mantenere equilibrata la flora intestinale.

Mancano poche settimane al Natale, arrivare in perfetta forma fisica è importante è il desiderio di tutte le donne. E’ necessario porre attenzione a ciò che si mangia, ma questo andrebbe fatto sempre durante l’anno. Infatti seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è importante per il benessere del nostro organismo. Non è salutare correre ai ripari solo qualche settimana prima del Natale, non bisogna stressarsi e stressare l’organismo.

Durante le festività natalizie si mangia tanto e talvolta in modo squilibrato, la tentazione di mangiare nasce dalla voglia di assaggiare ma non perchè si deve placare la fame. Ma tutto ciò si ripercuoterà negativamente su tutto l’organismo, il peso corporeo potrebbe aumentare se non si danno dei limiti. Non solo anche l’intestino ne risentirebbe, perchè la flora intestinale potrebbe alterarsi. Ma cosa comporta tutto ciò?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche piccolo consiglio sull’importanza della flora intestinale e come mantenerla in equilibrio.

Perchè è importante la flora intestinale?

Spesso si sente parlare di flora intestinale ma non si sa bene perchè è importante e soprattutto perchè non dovrebbe alterarsi. Se ciò dovrebbe accadere l’intestino non lavorerebbe bene e quindi si avrebbe difficoltà ad evacuare. Certo che non esiste una regola bene precisa, ma l’intestino dovrebbe liberarsi dalle feci almeno 3 volte a settimana.

In caso di stitichezza frequente non sottovalutate il problema dovete sempre parlarne con il medico, che vi aiuterà in modo mirato, magari facendovi seguire una dieta mirata e specifica. Nell’intestino ci sono dei batteri “buoni” fondamentali per questo organo, perchè svolgono ruoli importanti come:

producono enzimi digestivi

sintetizzano le vitamine

Ma in caso di intestino alterato i batteri buoni non lavorano bene e di conseguenza, si può andare incontro a disturbi come la sindrome del colon irritabile. Quindi per non far alterare la flora intestinale, ponete attenzione a ciò che consumate normalmente a tavola non solo prima delle festività natalizie.

Se la flora intestinale è alterata non lavora bene infatti si può andare incontro a problemi come gonfiore e crampi addominali, difficoltà a far evacuare le feci, spossatezza, irregolarità intestinale. Anche se avete fatto uso di farmaci come antibiotici, antiacidi e antinfiammatori possono alterare la flora intestinale.

Cosa mangiare per mantenere equilibrata la flora intestinale

L’intestino potrebbe non lavorare bene di conseguenza, essendo pigro, non fa evacuare neanche bene, quindi si potrebbe andare incontro a stitichezza. Si crea uno squilibro, quindi seguire una buona e sana alimentazione è importante. Mantenere in equilibrio la flora intestinale quindi è importante per arrivare in perfetta forma fisica al Natale. Non basta essere perfette esteriormente, ma anche l’organismo non deve essere mai trascurato.

Mangiare regolarmente determinati alimenti è fondamentale per mantenere in equilibrio la flora intestinale.

Tra gli alimenti amici dell’intestino, sono sicuramenti utili e indispensabili gli alimenti probiotici come kefir, yogurt, crauti e formaggi che contengono probiotici vivi, basta leggere l’etichetta e ne avrete conferma. Anche i cibi prebiotici sono indispensabili in quanto nutrono i probiotici, quindi integrate nella dieta le banane, cipolla, aglio, avena, miele, frutta secca, farina di frumento, carciofi, lenticchie e fagioli.

Quindi se mangiate regolarmente questi alimenti non andrete incontro ad alterazione della flora intestinale. Ma se fate un consumo smisurato di alimenti ricchi in grassi, insaccati, salse come maionese, ketchup, senape o bevete regolarmente le bibite alcoliche e gassate, la flora intestinale potrebbe alterarsi.

Naturalmente questi sono consigli, ma parlatene sempre con il medico in caso di intestino irregolare, non va mai sottovalutato. Avere una flora intestinale equilibrata è importante sempre e non solo prima delle festività natalizie.