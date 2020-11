Reggetevi forte oggi per voi la torta Sacher in versione super light, con sole 160 calorie! Una torta ricca di cioccolato, leggerissima e a prova di dieta! Quello che stavi cercando per concederti dolce goloso anche se stai provando a perdere peso.

Oggi scopriremo insieme una ricetta da sperimentare in men che non si dica, una torta veloce che ricorda davvero moltissimo la torta Sacher, assaggiando e assaporando questo dolce però non dovrai preoccuparti dei sensi di colpa, le calorie sono pochissime!

La ricetta della torta Sacher: variante light!

Torta Sacher variante light: ricetta veloce e con pochissime calorie (Adobestock photo)

Questa è una torta che ti farà fare davvero una bella figura anche se presentata agli ospiti, ti bastano soltanto cinque minuti del tuo tempo per portare in tavola una torta al cioccolato, che straripa di sapore, con la quale potrai abbandonare tutti i sensi di colpa. Non hai bisogno di pesare gli ingredienti che andranno a comporre questo dolce meraviglioso, hai tutto ciò che ti serve a disposizione, gli ingredienti sono davvero semplici e facilmente reperibili.

Per preparare questa torta servono un totale di 15 minuti per una cultura di 35 circa il tempo totale di un’oretta ma che non te ne toglier altro poiché nel frattempo potrei dedicarti agli altri tuoi impegni, le porzioni di questa porta si aggirano attorno alle 15 e questa torta cioccolatosa apporta soltanto 160 calorie per fetta.

Ingredienti

Avrai bisogno di due bicchieri di farina tipo 2, semi-integrale, due banane, due uova, una crema a scelta che andrai a utilizzare per la farcela di questa torta, un bicchiere di cacao amaro in polvere un bicchieri di acqua carta un bicchiere di bevanda vegetale di soia, di avena, di riso integrale, a te la scelta! Una bustina di lievito per dolci, mezzo bicchiere di olio di semi di arachide, e mezzo cucchiaino raso di bicarbonato di sodio.

Preparazione

Ora può iniziare a rompere le uova all’interno di una ciotola bella ampia e aggiungere se preferisci un tantino di zucchero integrale di canna, oppure di un dolcificante naturale, almeno 30 g con sciroppo d’agave miele. A questo punto amalgama e incorpora via via anche l’olio e il latte, setaccia la farina il bicarbonato il lievito e il cacao amaro e aggiungili. Infine e unisci l’acqua calda e il sale mescolando con la frusta fino a che non otterrai un composto liscio ed omogeneo.

Puoi trasferire il tuo composto in una teglia standard per torte ricoperta da prima di carta forno, Lascerà il cuocere per una mezz’ora o poco più, nel frattempo puoi scegliere la tua crema, puoi creare anche una crema al cacao per restare in tema sciogliendo del cacao amaro in polvere in acqua calda, mi scolando otterrai una crema sana e genuina bella densa. Oppure, puoi impreziosire la tua torta con una crema light fatta in casa, delle creme proteiche, delle confetture fatti in casa.