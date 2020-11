Mangiare la zucca fa bene alla salute. Scopri i motivi principali per cui dovresti inserirla nella tua alimentazione.

Amanti della zucca a rapporto. Oltre ad essere un alimento tipico della stagione autunnale nonché uno dei cibi più amati e confortevoli che ci siano, la zucca rappresenta infatti uno dei capisaldi dell’alimentazione sana e volta al benessere.

Ricca di gusta e ottima per rendere più colorate e allegre le pietanze, la zucca vanta infatti tutta una serie di qualità che la rendono la scelta ideale. Scopriamo quindi perché mangiarla aiuta a stare meglio e quai sono le qualità da preferire.

Zucca: i tre motivi principali per cui mangiarla fa bene

I consumatori abituali di zucca si saranno sicuramente già accorti di come mangiarla sia un buon modo per mantenersi in forma e in salute. Ricca di sali minerali e di vitamine, la zucca vanta infatti tutta una serie di proprietà benefiche che ne fanno un alimento chiave per la sana alimentazione. Con poche calorie riesce infatti a donare sapore e allegria ad ogni piatto, mostrandosi un ingrediente jolly ed inseribile sia in preparazioni salate che dolci.

Insomma, la zucca è un alimento indubbiamente ricco di qualità e tra queste ce ne sono anche di utilissime per la salute. Scopriamo insieme le più importanti.

Combatte l’infiammazione. Come molti ormai sanno l’infiammazione dell’organismo è causata da diversi fattori tra i quali rientra anche l’alimentazione. Trattandosi di una condizione sfavorevole per la salute è bene contrastarla in tutti i modi. E la zucca, grazie ai carotenoidi che contiene, rientra tra questi. È infatti un alimento disinfiammante e pertanto in grado di dare benessere all’organismo.

Aiuta a perdere peso. La zucca ha poche calorie ed è ricca di fibre. Ottima per mantenere la linea, si rivela anche un alimento indispensabile a chi desidera perdere peso. Mangiarla aiuta infatti ad eliminare i liquidi in eccesso e a disintossicarsi. E tutto offrendo un’azione rinvigorente al metabolismo.

È semplice da digerire. Un altro fattore importante che rende la zucca uno degi alimenti da prediligere è il suo essere digeribile. Ciò dipende dal contenuto di fibre che stimolano sia la digestione che l’assorbimento dei vari nutrienti.

Ovviamente la zucca ha anche altre proprietà, tra le tante, alcune delle più importanti sono:

Rafforza il sistema immunitario

Dona energia

Fa bene alla vista

È un anti age

Fa bene alla pelle

È amica dell’intestino

Aiuta a contrastare la pressione alta

Contrasta l’acidità di stomaco

Aiuta a dormire meglio

Combatte la fame nervosa

È depurativa

Fa bene al cuore

Aiuta ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo

Fa bene a prostata e vie urinarie

Di zucche ovviamente ne esistono diverse e si può scegliere quale consumare in base a come si desidera cucinarla e, ovviamente, seguendo il gusto personale. Tra quelle ritenute più sane vanno ricordate l’Hokkaido e la Delica, entrambe di origine giapponese.

Come mangiare la zucca

Come già detto, la zucca è davvero duttile, motivo per cui può essere mangiata in ogni momento della giornata. Qualche esempio?

Colazione:

Frullato di zucca con pane integrale con avocado

Ciambella alla zucca e latte di soia senza zucchero

Caffè con una fetta di pane integrale, yogurt greco e confettura di zucca

Pranzo e cena:

Riso Venere con zucca, tofu e gamberetti

Insalata di pollo con zucca croccante

Secondo proteico con purè di zucca

Quinoa con zucca e pollo

Riso con crema di zucca e taleggio

Spuntini:

Mini muffin alla zucca e yogurt greco

Chips di zucca ed un quadratino di formaggio

Frullato proteico con zucca

Attenzione: come ogni alimento, anche la zucca può avere delle controindicazioni.

Il suo consumo è da evitare in caso di allergia conclamata o di assunzione di litio.

I semi, infine, sono altamente calorici. Motivo per cui vanno consumati sempre con moderazione.