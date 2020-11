Torta in tazza cioccolatosa, solo 180 calorie, velocissima!

Prova anche tu una torta velocissima, prova di dieta, senza latte, senza burro pronta in cinque minuti con sole 180 calorie. Ebbene sì stiamo parlando di una torta in tazza velocissima e gustosissima.

Tutte noi al mattino vorremmo una alternativa gustosa ma al contempo leggera per godere di una colazione con i fiocchi. Questo è un dolce davvero meraviglioso, irresistibile, da far venire l’acquolina in bocca.

La ricetta della torta in tazza al cioccolato

Non è soltanto una torta prelibata bensì è delusissima da preparare, gli ingredienti non sono grassi, e si cuoce, nel microonde in soli cinque minuti. Se apprezzate le torte soffici, buona morbidezza inconfondibili, di veloce preparazione e leggeri siete davvero nel posto giusto, questa è la ricetta che fa per voi!

La ricetta della torta in tazza al cioccolato è facilissima il tempo di preparazione si aggira attorno a cinque minuti circa, per una cottura di un minuto, un tempo totale di circa 5/6 minuti, la porzione si riferisce ad una sola persona, una tazza, che apporta all’incirca 180 calorie.

Ingredienti

Per prepararla avrei bisogno di 30 g di farina 00 o integrale, ma anche una farina senza glutine andrà bene come ad esempio quella di grano saraceno, di riso integrale, di avena gluten free e simili, 7 g di dolcificante naturale come stevia, sciroppo d’agave, sciroppo d’acero, oppure miele. Un tuorlo d’uovo, un pizzico di bicarbonato, 50 g di cacao amaro in polvere.

Preparazione

Versate dentro una ciotola il dolcificante naturale scelto o lo zucchero, il tuorlo dell’uovo e il bicarbonato e iniziare ad amalgamare il tutto servendovi di una forchetta a questo punto aggiungete la dose di cacao amaro in polvere e la farina.

La consistenza della torta in tazza non deve risultare eccessivamente morbida, versate l’impasto dentro una tazza e trasferitela nel forno a microonde impostando la velocità massima e fate cuocere per un minuto. Una volta pronta potete gustarla immediatamente e se volete regalare un tocco in più potete guarnire con frutta secca tagliata grossolanamente, zucchero a velo, topping.