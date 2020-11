By

Come capire se la torta è cotta? Noi vi sveliamo qualche piccolo trucco per non sbagliare e così da avere un dolce perfetto.

Preparare dolci in casa è davvero salutare soprattutto così si evitano di consumare prodotti industriali che spesso contengono poco nutrienti.

Molte volte si accontenta la famiglia soprattutto i più piccoli che desiderano torte, muffin, dolcetti al cioccolato. Ma è capitato a tutte di preparare una torta a casa ma il risultato talvolta è molto lontano dalle aspettative.

Non sempre gli errori possono dipendere dalla preparazione del dolce, ma anche dalla cottura in forno, talvolta si spegne il forno nel momento sbagliato. Ma come si può capire quando la torta è pronta e quindi si può spegnere il forno e sfornare la torta?

Noi di CheDonna.it vi sveliamo qualche piccolo trucco per capire quando la torta è cotta per essere sfornata e gustata.

La torta è cotta: scopri il trucco infallibile

Stupire tutta la famiglia a colazione con una bella e buonissima torta è il desiderio di molti, ma spesso non solo si possono commettere errori comuni durante la preparazione del dolce, ma anche dopo.

Talvolta anche se si rispettano i tempi di cottura può accadere che la torta non è ancora pronta per essere sfornata, ma come si può evitare questo errore?

Ci deve essere un momento preciso in cui va aperto il forno, scopriamo quale.

1- Doratura della superficie: il primo segnale che vi aiuterà a capire se la torta è cotta, ma non basta solo questo.

2- Fare la prova dello stecchino: indispensabile andrebbe fatto sempre prima di spegnere il forno. Basta mettere uno stuzzichino all’interno del dolce, se uscirà asciutto vorrà dire che la torta è pronta per essere sfornata e gustata.

3-Bordo duro: anche questo potrebbe essere un segnale che il dolce è cotto. Invece se si sbriciola facilmente è necessario proseguire la cottura.

4- Odore del dolce: anche il profumo ci permetterà di capire se il dolce è pronto. Infatti si percepirà in tutta la casa il profumo della torta, quindi potete spegnere e sfornare.

5- Prova della mano: aprite lo sportello del forno e pigiate la mano al centro della torta, fate attenzione a non scottarvi vicino ai bordi dello stampo. Quando poggiate la mano al centro del dolce dovete fare una leggera pressione, se il dolce dopo essersi abbassato un pò e si risolleva, significa che la torta è pronta e potete spegnere.

Adesso fate più attenzione così da servire a colazione un dolce perfetto.