E’ quasi Natale sentire un odore gradevole tra i diversi ambienti domestici è piacevole, scopri come preparare dei profumatori fai da te.

In questo periodo che precede il Natale è piacevole entrare in casa osservando tanti addobbi e decorazioni che l’abbelliscono. Ma sarebbe ancora più bello respirare l’aria del Natale, ma come si può? Basti pensare a frutti e spezie, profumi naturali che ricordano proprio l’avvento al Natale.

Noi di CheDonna.it vi proponiamo dei profumatori fai da te ecologici e veloci da preparare, così ogni volta che solcate la porta di casa sarete avvolti da un bel profumo. Sicuramente in questo potrete scegliere gli ingredienti che preferite di più.

Profumatori fai da te per Natale

Il Natale è alle porte è bello entrare in casa e vedere tutti gli addobbi natalizi e non solo anche percepire un odore intenso. Potete mettere in casa dei profumatori che emanano degli odori che ricordano spezie, ma scopri come farlo.

Ci sono diverse spezie e frutti come:

anice stellato

cardamomo

bacche di ginepro

chiodi di garofano

cannella

arancia

mandarini

limone

Questi sono ingredienti che emanano un profumo delicato e persistente, tra l’altro si utilizzano anche in cucina per donare un sapore deciso e unico alle pietanze. Le spezie sopra elencate ricordano proprio i profumi del Natale, ecco come procedere per preparare a casa profumatori fai da te in poco tempo.

Mettete in un pentolino l’ acqua e la fate bollire, poi unite le spezie che preferite, in questo modo già si iniziano a liberare per tutta casa odori gradevoli. Filtrate e versate negli appositi diffusori elettrici, oppure potete anche mettere il liquido ottenuto negli umidificatori che si trovano vicino ai termosifoni.

Non solo l’idea dell’infuso è perfetta, ma c’è un modo più rapido per diffondere, conservate le bucce delle arance, mandarini e limone e poi le collocate sul termosifone, così sprigionano l’odore. Il profumo all’arancia è quello più classico da preparare, piace a tutti perchè ha un profumo delicato. Un modo diverso è quello di mettere nella vaschetta dell’umidificatore dell’acqua del termosifone le bucce di arancia tagliata a pezzetti.

Ma potete anche preparare dei pot-pourri, basta mettere in una ciotola le bucce di arance disidratate con dei fiori anche le stecche di cannella, anice stellato o chiodi di garofano. A voi la scelta.

Potete scegliere anche le bucce di limoni, mandarino, pompelmo e così via. Ma avete mai provato a preparare un mix di erbe e bucce di limoni da mettere nell’umidificatore dei termosifoni? Sicuramente questo rimedio diffonderà un odore piacevole in tutta la casa. In un panno di cotone mettete le bucce di 3 limone e 5 arance, una manciata di foglie di rosmarino e menta. Pestate con un mortaio, trasferite in una bottiglia con 200 ml di acqua e alcool, agitate bene e spruzzate su fiori artificiali così da emanare un profumo in tutta casa. Potete anche vaporizzare su tappeti e tende, ma ponete attenzione perchè alcuni tessuti potrebbero macchiarsi.

Eliminare i cattivi odori in casa

Durante le festività natalizie si sa che si cucinano diverse pietanze che il più delle volte lasciano odori forti in casa, come si possono eliminare in modo rapido e veloce?

Noi abbiamo una soluzione efficace e veloce, il cardamomo e le bacche di ginepro hanno un odore forte e d eliminano soprattutto gli odori forti come quelli di frittura.

Mettete in un pentolino acqua e portate ad ebollizione, poi mettete bacche di ginepro e noce moscata grattugiata o cardamomo. Spegnete e mettete nei diffusori elettrici o umidificatori dei termosifoni.

Adeso si che sapete come preparare a casa un profumatore fai da te che diffonderà un odore piacevole tra le mura domestiche durante le festività natalizie.