Come profumare gli ambienti domestici con prodotti naturali

Ogni qual volta che rientrate a casa, vorreste sentire un odore gradevole? Segui i nostri consigli per far profumare gli ambienti domestici, ecologici e naturali in poco tempo.

Non appena entrate a casa, sentite un odore sgradevole?

Non sapete come fare per eliminarlo? Noi vi proponiamo dei profumatori per ambiente preparati con prodotti naturali e soprattutto ecologici, con ingredienti che si trovano facilmente in commercio.

E’ bello entrare in casa è sentire un profumo di casa, se seguite i nostri consigli ciò sarà possibile, utilizzando i prodotti naturali, rispettando la vostra salute e quella dell’ambiente che vi circonda.

I profumatori che preparate voi a casa sono deodoranti ecologici e molto profumati, inoltre hanno c’è il vantaggio è che potete personalizzare la fragranza come meglio gradite.

Scopriamo come realizzare i profumatori per ambienti a casa in modo facile e veloce.

Profumare gli ambienti domestici: ecco come fare

Per gli ambienti domestici, potete realizzare i profumatori naturali fai da te, con l’utilizzo di prodotti naturali ed ecologici.

Occorre davvero pochissimo tempo e pochi ingredienti, così ogni qual volta che entrerete a casa sentirete un profumo delicato. Dopo aver preparato i profumatori, le vostre stanze avranno un profumo piacevole, che sarà di benvenuto agli ospiti che vi faranno visita.

Ecco alcuni profumi da poter realizzare a casa.

1- Profumo al bicarbonato

Il bicarbonato viene utilizzato un pò per tutto, si può definire un vero jolly, si può utilizzare per la bellezza della vostra pelle che dei capelli. E’ considerato un anti-odore molto efficace, che non rilascia forti odori, perfetto se volete creare un ambiente senza cattivi odori e senza odori molto forti.

Ecco come prepararlo:

mescolare due cucchiai di bicarbonato di sodio e 400 ml di acqua calda in una bottiglina con vaporizzatore;

agitare e mescolare il tutto;

vaporizzare nell’ambiente

Se preferite dare un profumo, potete aggiungere 10 gocce di un olio essenziale profumato, quello che gradite. E’ un profumatore ideale per eliminare il fumo di sigaretta.

2- Profumo alla vaniglia

Chi ama le fragranze dolci, è preferibile scegliere la vaniglia, basta versare qualche goccia di essenza su un batuffolo di cotone, trasferite il tutto in un recipiente, senza chiuderlo. Mettete nella stanza che desiderate profumare.

Il consiglio è lasciarlo nella stanza per quattro ore, solo quando l’aroma sarà svanito, imbevete un nuovo batuffolo di cotone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: IDEE ARREDAMENTO: spezie, fiori e erbe aromatiche per profumare la casa

3- Profumo alla frutta e alle erbe

Il profumo all’arancia è il classico da preparare, il profumo di agrumi piace a tutti, ma è molto delicato. In inverno, potete riempire la vaschetta dell’umidificatore che appendete sui termosifoni, di acqua e inserire la buccia dell’arancia tagliata a pezzetti.

In alternativa anche la buccia di limone è consigliata, non appena accendete i termosifoni, grazie al calore sprigionato, in casa si diffonderà un piacevole profumo.

Una valida alternativa è un profumo di agrumi ed erbe ecco come:

bucce di 5 limoni

bucce di 10 arance

foglie di rosmarino

foglie di menta

250 ml di acqua

250 ml di alcol.

Trasferite tutti gli ingredienti in un panno, poi, pestate con un mortaio, fino a quando non si macinerà tutto. Il composto lo trasferite in una bottiglia con atomizzatore, poi aggiungete sia l’acqua che l’alcol.

Agitate bene e poi potete spruzzare il profumo sulle tende, sui tappeti e sui vestiti.

4- Profumo al tè verde

Il tè verde ha un profumo molto delicato, è ideale per profumare la casa, la preparazione è semplice, basta preparare una soluzione di acqua calda, succo di limone e due cucchiai di foglie di tè verde essiccate. Poi dovete far raffreddare il tutto, trasferite in un contenitore spray. 5-Profumo fresco alla lavanda La lavanda si sa, emana un profumo bellissimo e persistente, infatti si distingue da tutte le altre piante presenti in natura per il suo profumo delicato e fresco. La vostra casa può profumare di lavanda al vostro rientro, se seguite questi consigli: prendete dei sacchettini e riempite con fiori secchi di lavanda e distribuite nei diversi ambienti della casa. In alternativa, potete preparare dei pot pourri in piatti e ciotole con i chiodi di garofano o le foglie di alloro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Spray alla lavanda fatto in casa, per prendervi cura della vostra dimora e della vostra biancheria

Potete posizionarlo all’ingresso, così appena entrate in casa, percepirete subito un profumo fresco e delicato.

6- Gessetti profumati con prodotti naturali

Che ne dite di preparare dei gessetti profumati? Ecco come :

in una ciotola mescolate due cucchiai di acqua e 20 gocce di olio essenziale;

aggiungete tre cucchiai di bicarbonato di sodio;

trasferite la miscela negli stampini di silicone;

lasciata all’aria per l’asciugatura.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Con i gessetti ottenuti decorerete la vostra casa, allo stesso tempo si respirerà un profumo delicato in tutti gli ambienti.

Come realizzare il diffusore di fragranza per ambienti

Non vi spaventate, è semplice e soprattutto facile da creare il diffusore di fragranza per la vostra casa, non solo, si risparmia e create un profumo delicato, fresco e soprattutto personale.

Occorrente:

oli essenziali a vostra scelta

stuzzicadenti grandi

vasetto di terracotta

olio non profumato.

Preparazione:

in un vasetto mettete poche gocce dell’olio essenziale che preferite, può essere più o meno fruttato, dolce o intenso;

aggiungete un po’ di acqua, senza riempire tutto il vasetto: per evitare che fuoriesca nel momento in cui inseriremo i bastoncini di legno;

tagliate le punte dei 5 stizzicadenti lunghi ed inseritele nel vasetto;

rigiratele almeno una volta al giorno.

Potete anche scegliere fragranze diverse per ogni ambiente, magari gli oli agrumati sono consigliati per la cucina, così da eliminare i cattivi odori. Invece fragranze floreali sono perfetti per il bagno, la lavanda è consigliata per le camere da letto, perchè è rilassante e quindi favorisce il sonno.