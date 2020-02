Diana Del Bufalo ha finalmente trovato l’amore dopo la tormentata storia con Paolo Ruffini de La Pupa e il Secchione

Diana Del Bufalo, qualche settimana fa, aveva annunciato la fine della sua relazione con il conduttore Paolo Ruffini. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non ha mai fatto mistero di essere profondamente delusa dalla fine di quella storia, confidando sul suo profilo Instagram di aver sofferto come non mai per l’atteggiamento che Paolo ha avuto nei suoi confronti.

Ora però il dolore per Ruffini è completamente sparito, Diana Del Bufalo ha trovato un nuovo fidanzato dopo Paolo Ruffini. La giovane showgirl, secondo quanto riportato da Fanpage, avrebbe trovato la felicità accanto al fratello di una nota opinionista del piccolo schermo. Chi è lui?

Il fratello di Guendalina Tavassi, opinionista di Barbara d’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello.

Il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo è il fratello di Guendalina Tavassi. Il suo nome è Edoardo Tavassi, un video maker romano.

La coppia avrebbe iniziato la sua relazione qualche mese fa e, stando a quanto riporta il noto portale web, si sarebbe perfino presentata alle rispettive famiglie.

L’ex fidanzata di Paolo Ruffini, dopo aver smentito la storia con Cristiano Caccamo, è pronta a riprendere in mano le redini della sua vita ed ad iniziarne un nuovo capitolo al fianco del fratello dell’opinionista di Barbara d’Urso.

Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, sarebbe riuscito a far tornare il sorriso sulle labbra di Diana, visto che durante la sua ultima intervista a Verissimo era apparsa piuttosto scossa.

Diana Del Bufalo ed Edardo Tavassi sarebbero più innamorati che mai, anche se almeno per il momento non hanno ancora confermato la loro relazione.

Visualizza questo post su Instagram Aspettando il Natale… Un post condiviso da Edoardo Tavassi (@woodooedo) in data: 26 Lug 2019 alle ore 3:56 PDT

I due, dopo la soffiata di Fanpage, riveleranno pubblicamente il loro amore?