Federico Rossi diventa zio per la seconda volta e lo annuncia sui social: la reazione innamorata della fidanzata Paola Di Benedetto.

La famiglia di Federico Rossi si allarga. Il cantante ha annunciato di essere diventato zio per la seconda volta non trattenendo la sua grandissima gioia. Immediata la reazione di Paola Di Benedetto che, oltre ad avergli lasciato un like, ha commentato con una serie di cuori rossi per esprimere, a sua volta, la sua emozione.

“Oggi alle 9:26 sono diventato zio per la seconda volta”, ha scritto Federico Rossi che, in attesa di mettere su famiglia con Paola, si gode i nipotini, figli della sorella, di cui è perdutamente innamorato.

Tantissimi i messaggi dei fans che gli hanno fatto le congratulazioni e, dopo aver ringraziato, Federico ci scherza su: “Io non ho fatto niente, le congratulazioni a lei”, ha commentato taggando il profilo della sorella.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto: dopo la convinvenza, un figlio?

E’ una domenica di gioia in casa Rossi-Di Benedetto. Paola sta esultando con il fidanzato Federico diventato nuovamente zio. Un modo, per la coppia, di fare le prove con un neonato in attesa di poter mettere su famiglia. Federico e Paola, dopo aver superato la prova del Grande Fratello Vip e della quarantena che li ha tenuti lontani per mesi, sono andati a convivere come ha annunciato l’ex madre natura su Instagram lo scorso ottobre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

“Questa foto non sarà bellissima e super instagrammabile d’accordo, ma volevo troppo postarla perchè per me rappresenta qualcosa di importante: una piccola donna che cresce.

In questi giorni sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta in 48 mq tra queste quattro mura. Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma saró accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Come non mai. Però mi mancherà tutto questo. E forse mi mancherà proprio perché mi rendo conto di star crescendo. Allora ciao Casina e grazie.

Io vado…“, scriveva Paola prima di fare il grande passo e cominciare ufficialmente la convivenza con Federico che le ha anche dedicato una canzone.