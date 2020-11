Come preparare un dolce perfetto a casa? Segui qualche piccolo trucchetto per evitare gli errori più comuni così da preparare un dolce gustoso.

Nessuno sa rinunciare a una fetta di dolce preparata in casa, un vera e propria delizia. E’ bello dedicarsi alla preparazione di un dolce in casa, come una torta soffice al limone, una torta caprese per non dimenticare la crostata alla frutta o dei fragranti biscotti.

Beh che dire piace stupire tutti a tavola, ma iniziare la colazione con una carica in più. Infatti spesso la scelta di preparare un dolce in casa nasce dall’esigenza di non voler acquistare prodotti dolciari presenti sugli scaffali del supermercato. Ci sono alcuni prodotti che contengono conservanti e ingredienti poco salutari.

Un dolce fatto in casa sarà sicuramente più salutare, perchè sarete voi a scegliere gli ingredienti, magari ripiegando la scelta su quelli più idonei dal punto di vista salutistico.

E’ capitato a tutte almeno una volta nella vita di preparare un dolce e non avete ottenuto un risultato perfetto. Vi siete chiesti il perchè? La risposta è semplice, qualche errore durante la preparazione non vi ha permesso di portare a tavola un dolce perfetto.

Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo suggerimento su come preparare un dolce fatto in casa in modo perfetto.

Come preparare un dolce perfetto: errori da evitare durante la preparazione

La preparazione di un dolce in casa richiede delle attenzioni per ottenere un dolce buono e perfetto.

Il problema, che riguarda un pò tutti e che dopo la preparazione e la cottura in forno, non si ottiene la torta desiderata. Le problematiche comuni sono:

dolce non è lievitato

impasto crudo all’interno

superficie troppo croccante

impasto non omogeneo

Alla luce di ciò cerchiamo di focalizzare l’attenzione su come evitare qualche errore durante la preparazione di un dolce.

Non seguire con attenzione la ricetta è l’errore è un comune. Nel momento in cui leggete la ricetta dovete rispettare la sequenza. Indipendentemente dalla ricetta che sia un dolce come Pan di Spagna e biscotti, crostate e muffin è necessario seguire passo passo la ricetta. Non bisogna togliere nessun ingrediente dalla lista a meno che non venga sostituito con un altro. Ad esempio sostituire l’olio al burro, però fatelo rispettando le proporzioni.

Le dosi degli ingredienti si devono sempre rispettare, le proporzioni sono fondamentali quando si preparare un dolce. Dovete sempre avere una bilancia ben tarata, pesate gli ingredienti, ne un grammo in più, ne uno in meno. Se ad esempio aggiungete più farina del dovuto l’impasto potrebbe seccarsi troppo durante la cottura.

Un altro errore comune è non rispettare la sequenza degli ingredienti, questo compromette sicuramente il risultato finale. Di solito se non avviene bene si rischia di non avere un dolce perfetto.

Immaginate di non far sciogliere bene lo zucchero nelle uova, o unire la farina e non farla amalgamare bene, si possono formare dei grumi. In questo modo si comprometterà il risultato finale.

Se la ricetta prevede le uova come ingrediente, non rompetele mai sui bordi della ciotola, perchè c’è il rischio che possa cadere qualche pezzo del guscio all’interno. Procedete in questo modo sgusciate ogni uovo in una ciotolina e poi quando avrete la conferma che sia buono e non ci siamo pezzetti di guscio, lo unirete alla ciotola che state utilizzando per lavorare. Non solo, ma potrebbe accadere che l’uovo presenti delle macchie e quindi non andrebbe utilizzato, ma cestinato direttamente.

Anche gli strumenti sono fondamentali per la preparazione del dolce, se va lavorato l’impasto con le fruste elettriche va rispettato questo consiglio. In questo modo si garantirebbe lo stesso risultato. Infine lo stampo per cuocere il forno deve rispettare il diametro, perchè si rischia di avere una torta bruciata, oppure non lievitata bene.

Errori da evitare durante la cottura del dolce

Non solo durante la preparazione, ma anche durante la cottura si possono commettere errori, vediamo quali. Quando si inforna si deve rispettare la temperatura del forno, anzi talvolta è necessario preriscaldare il forno. Infatti se il forno si troverà a temperatura perfetta garantirà una buona riuscita del dolce. La temperatura è importante soprattutto se state preparando un dolce che necessita di lievitazione.

Preriscaldare il forno garantirà una cottura uniforme all’impasto e il risultato sarà perfetto. Non solo la temperatura, ma anche la modalità è fondamentale per un dolce perfetto. La funzione statica non è la stessa cosa di quella ventilata, ecco qualche consiglio su come utilizzare le due modalità.

Nel primo caso la cottura sarà più lenta, il dolce riuscirà a cuocere in modo omogeneo e si garantirà una giusta lievitazione. Infatti di solito si preferisce la modalità statica quando si devono cuocere i dolci che necessitano di lievitazione.

Lo stampo inoltre deve essere collocato nel ripiano giusto se si vuole garantire una cottura uniforme e omogenea. Inoltre durante la cottura in forno per i dolci lievitati non va mai aperto il forno, perchè si verificherà uno sbalzo termico che si ripercuoterà negativamente sul risultato finale.

Consiglio utile

Adesso dopo aver seguito i consigli su come evitare errori durante la preparazione del dolce. Il consiglio utile è di controllare la cottura con lo stecchino, lo inserite nel dolce, se uscirà asciutto, vorrà dire che la torta sarà pronta.

In questo caso spegnete il forno e lasciate intiepidire. Poi lo ste successivo è togliere dallo stampo il dolce servirlo.