Pranzo della domenica: tre ricette della tradizione

Organizzare il pranzo della domenica, se ci sono idee chiare e voglia di fare, è semplice menu. Ecco tre ricette della tradizione che piaceranno a tutti

Il pranzo della domenica come sappiamo è un vero e proprio rito per le famiglie italiane. Anche se in questo periodo a causa del lockdown non possiamo organizzare le classiche tavolate che uniscono le famiglie possiamo non rinunciare al gusto del mangiare.

Un pranzo ricco di gusto ma semplice e soprattutto veloce da fare quello che vi proponiamo oggi che prevede come primo dei buonissimi paccheri cremosi alla sorrentina, un classico polpettone e un contorno ricco di gusto patate gratinate con pancetta.

Menu pranzo domenica per il primo puntiamo sul classico.

Paccheri cremosi alla sorrentina

Ingredienti:

320 g paccheri

300 ml passata di pomodoro

200 g provola fresca o mozzarella

1 spicchio di aglio

foglie basilico fresco

olio di oliva

sale fino

Preparazione

I paccheri alla sorrentina sono un primo gustosissimo ma semplice da preparare. Prepariamo per prima cosa la salsa facendo rosolare l’olio e l’aglio in padella, poi aggiungiamo la passata di pomodoro e lasciamo cuocere a fuoco lento per circa 20 minuti. Dopo di che saliamo e aggiungiamo qualche foglia di basilico. Cuociamo i nostri paccheri e dopo averli scolati mettiamoli in una padella capiente e versiamo i nostro sugo e la provola. Mescoliamo a fuoco lento fin quando la provola non sarà sciolta.

vediamo la ricetta di

Menu pranzo domenica tra tradizione e innovazione

Polpettone di Carne

Ingredienti

600 g carne macinata

2 uova

150 g mollica di pane raffermo

1 patata

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

50 g prosciutto cotto

prezzemolo fresco

150 provola

sale fino

pangrattato

Per la salsa di pomodoro

750 ml passata di pomodoro

1 spicchio di aglio

alloro

basilico

olio di oliva

sale fino

Preparazione:

Mettiamo il pane raffermo a mollo in acqua fredda. Puliamo ben bene una patate e grattugiamola con una grattugia a fori piccoli. In una ciotola uniamo la carne le uova la patata grattugiata il parmigiano il prezzemolo e saliamola.

Strizziamo per bene la nostra mollica di pane, aggiungiamola agli altri ingredienti e mescoliamo fin che non si formerà un impasto omogeneo. In caso il nostro impasto fosse troppo morbido aggiungiamo pangrattato.

Prendiamo la carta forno spendiamo il nostro impasto e aggiungiamo al centro prosciutto e provalo. Arrotoliamo il tutto con cura e sigilliamo. Prepariamo in modo classico il nostro sugo per il polpettone e facciamo cuocere tutto in forno a 180° per 35-40 minuti.

Un contorno facile e genuino

Ingredienti

4 patate medie

90 g pancetta fresca a fette

30 g parmigiano grattugiato

olio di oliva

erbe aromatiche

sale fino

Preparazione:

Peliamo e laviamo bene le patate affettandole in modo sottile, non devono essere più spesse di qualche millimetro. Lasciamole in acqua fredda per almeno 10 minuti e scoliamole.

Condiamo le nostre patate con olio, sale e erbe aromatiche a piacere. Mescoliamo bene tutto con le mani, in modo che le nostre patate risultino perfettamente condite. Ungiamo una pirofila, mettiamo un primo strato di patate poi il parmigiano e la pancetta a fette . Copriamo con le patate e andiamo avanti a fare gli strati. Cuociamo in forno per circa 20-25 minuti a 170°.