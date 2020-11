Spunta il terzo figlio di Diego Armando Maradona, pare venga chiesta la riesumazione per il test del DNA, la dichiarazione, “voglio solo sapere chi sono“

Pare che i figli non siano finiti per il calciatore più forte di tutti tempi, scomparso da soli tre giorni, le notizie non cessano di diramarsi relativamente alla sua vita privata. Si cela un grande mistero relativamente a gli ultimi momenti della sua vita, non solo riguardo a la leggenda Argentina che ha rappresentato, ma soprattutto alla sfera privata, di famiglia, pare infatti ci sia un presunto sesto figlio.

Nella famiglia di Maradona si aggiunge un figlio

Attraverso i suoi legali, quest’ultimo ha chiesto di poter effettuare il test del DNA: “Voglio solo sapere chi sono. Non ho pretese finanziarie. Fino agli ultimi giorni prima della sua morte, quando ha dovuto togliersi il respiratore per parlare, mia madre ha detto a un gruppo di avvocati che ero il figlio di Diego”. Non c’è pace per Maradona, siamo appena all’inizio di probabili guerre per l’eredità. Sui social i tifosi non ci stanno: “E’ una vergognosa ingiustizia, abbiate rispetto per lui, evitate il clamore”.

Fonte: (areanapoli.it)