Renato Zero chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Renato Zero è un famosissimo cantante di 68 anni. Lui è nato il 30 settembre 1950 a Roma sotto il segno della Bilancia, è alto 175 centimetri e circa 81 kg. Suo padre si chiamava Domenico Fiacchini ed era un poliziotto mentre sua madre, Ada Pica, faceva l’infermiera.

Quando era ancora piccolo, il 68enne affronta una grave malattia. Infatti appena ha dovuto lottare contro una forma di anemia emolitica neonatale, che viene curata con una trasfusione sanguigna completa. Dopo aver terminato la scuola media si iscrive all’Istituto di Stato per la cinematografia e la televisione Roberto Rossellini, tuttavia abbandona la scuola per dedicarsi alle sue più grandi passioni: la musica, il ballo e la recitazione.

Nome: Renato Fiacchini

Nome d’arte: Renato Zero

Età: 70 anni

Data di nascita: 30 settembre 1950

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Bilancia

Titolo di studio: Licenzia Media

Professione: Cantante

Altezza: 175 cm

Peso: 81 kg

Account social: Instagram, Facebook, Twitter

Sito Web: www.renatozero.com

Renato Zero: Instagram

Renato Zero è molto attivo sui social. Il suo profilo Instagram è seguito da 131mila followers e conta 144 post, è solito condividere selfie, foto di quando era più giovane ma anche video e video che riguardano la sua carriera. Il suo account ufficiale è questo qui.

Il cantante ha profilo su Facebook qui ama condividere video di molti anni fa che riguardano la sua professione di cantante, il suo profilo è seguito da oltre 1,3milioni di followers e potete trovare il suo profilo ufficiale qui. Su Twitter invece conta 36,7mila followers e oltre 700 tweet, il suo account ufficiale è questo qui. Ha anche un sito web: www.renatozero.com

Renato Zero: vita privata

Renato Zero era solito travestirsi e per questa sua tendenza è stato per molti anni considerato omosessuale, tuttavia non ha mai dichiarato di avere questo tipo di orientamento sessuale. Della sua vita privata e sentimentale non si sa molto al riguardo.

Nonostante ciò sappiamo che ha avuto solo due relazioni ufficiale, quella con la conduttrice Enrica Bonaccorti e quella con la sua segretaria Lucy Morante. Nel 2003 adottato il suo attuale figlio Roberto Anselmi Fiacchini, che lo ha reso già nonno di due nipotine, Ada e Virginia.

Renato Zero: carriera

Renato Zero inizia ad esibirsi quando ha solo 14 anni presso alcuni locali romani purtroppo all’inizio non viene ben accettato dal pubblico che lo deride e lo insultano definendolo uno Zero. È così che nasce il suo nome d’arte e qualche mese più tardi ottiene grazie a Ciak di Roma il primo contratto discografico.

Durante una serata al Piper, noto locale romano che ha lanciato anche la famosissima Patty Pravo, viene notato da Don Lurio che gli offre la possibilità di entrare a far parte del corpo di ballo dello show serale di Rita Pavone.

Agli inizi della sua carriera scrive pezzi che in poco tempo affascinano e appassionano tutti, tra i suoi primi brani troviamo Mi vendo e Il Triangolo. Gli anni ‘80 segnano un periodo di declino e crisi nonostante ciò il cantante riesce a riprende in mano le redini della sua vita infatti agli inizi degli anni ‘90 si presenta al festival di Sanremo ma riesce ad aggiudicarsi solo il secondo posto.

Nel 1992 lo troviamo alla con di 1, 2, 3.. Rai insieme a Giancarlo Magalli e Barbara De Rossi. Successivamente doppia Jack Skeletron in Nightmare Before Christmas il famosissimo cartone animato di Tim Burton. Nel 1995 realizza il brano I Migliori anni della Nostra Vita presente nell’album Sulle Tracce dell’Imperfetto. Dopo oltre 50 anni di carriera ancora oggi è uno degli artisti più popolari, amati e longevi del panorama musicale italiano.

Renato Zero: album

Renato Zero detiene un singolare record. Il cantante, per cinque decenni consecutivi, è stato in vetta alle classifiche di vendite ufficiali della FIMI. Ha venduto 50 milioni di dischi e ha realizzato 38 album, di cui 28 in studio e 78 live, ai quali si aggiungono anche tre raccolte: in totale ha prodotto la bellezza di 500 canzoni.

Album in studio

1973 – No! Mamma, no!

1974 – Invenzioni (RCA Italiana, TPL 1-1052)

1976 – Trapezio

1977 – Zerofobia

1978 – Zerolandia

1979 – EroZero

1980 – Tregua

1981 – Artide Antartide

1982 – Via Tagliamento 1965/1970

1983 – Calore

1984 – Leoni si nasce

1986 – Soggetti smarriti

1987 – Zero

1989 – Voyeur

1991 – La coscienza di Zero

1993 – Passaporto per Fonòpoli

1993 – Quando non sei più di nessuno

1994 – L’imperfetto

1995 – Sulle tracce dell’imperfetto

1998 – Amore dopo amore

2000 – Tutti gli Zeri del mondo

2001 – La curva dell’angelo

2003 – Cattura

2005 – Il dono

2009 – Presente

2013 – Amo – Capitolo I

2013 – Amo – Capitolo II

2016 – Alt

2017 – Zerovskij

2019 – Zero il folle

2020 – Zero Settanta Vol. 3

2020 – Zero Settanta vol. 2

Album dal vivo

1981 – Icaro

1984 – Identikit Zero

1991 – Prometeo

1999 – Amore dopo amore, tour dopo tour

2004 – Figli del sogno

2016 – Arenà – Renato Zero si racconta

2018 – Zerovskij – Live

2018 – Alt in Tour

Raccolte ufficiali

2000 – I miei numeri

2006 – Renatissimo!

2010 – Segreto amore

2011 – Puro spirito

2013 – Amo – Capitolo III