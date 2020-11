Selvaggia Roma apre il proprio cuore a Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 raccontando il dolore provato per un gesto del fratello.

Sono bastati pochi giorni a Selvaggia Roma per farsi conoscere dal pubblico del Grande Fratello Vip 2020. In camera da letto, durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi, Selvaggia Roma ha aperto il proprio cuore raccontando un momento doloroso legato alla vita del fratello.

Selvaggia ha così parlato inaspettatamente del fratello raccontando i dettagli di un periodo buio vissuto dal fratello che avrebbe anche tentato un gesto estremo lasciando senza parole Tommaso.

Selvaggia Roma e il periodo buio del fratello al Grande Fratello Vip 2020

Selvaggia Roma, dopo aver parlato a cuore aperto della madre, ha fatto lo stesso di un’altra parte importante della sua famiglia. Durante una chiacchierata con il solo Tommaso, infatti, l’ex concorrente di Temptation Island ha detto:

“Il problema è che lui soffre un po’ di depressione, in tutti i sensi. Devo dire che è stata la prima volta che mi hanno detto una cosa che è stata non brutta, di più. Lui questa estate ha avuto un bel problema. Lui era rimasto da solo. Sai quando non vieni ascoltato cerchi di lasciarti andare. Non si tratta di droga fortunatamente, si tratta della vita stessa”, ha detto Selvaggia.

Tommaso, dopo averla ascoltata attentamente, le ha così chiesto: “Ha provato ad uccidersi?”. “Nel modo più ovvio. Stava al bagno, ha cercato di farsi dei tagli”.

Selvaggia, mentre raccontava tutto, non ha nascosto di avere dei sensi di colpa per non essersi accorta della situazione. Sentendosi molto vicina a Tommaso, la Roma ha così aggiunto:

DISCORSO DI SELVAGGIA A TOMMY (POI HANNO CAMBIATO REGIA)💔 selvaggia sei un tesoro #gfvip pic.twitter.com/wPMGBDrYz9 — brandyTV (@BrendaBacile) November 26, 2020

“La differenza, amore mio, di te e molte altre persone è che lui non è solo, ma non è mai stato ascoltato come voleva lui realmente. Io me ne sono accorta dopo. Ho avuto un problema con mio padre e ho lasciato andare questa cosa. Non gli ho dato retta. Io non c’ero, non mi sono mai fatta sentire, lui aveva bisogno di me”.