Black Friday, Alberi di Natale. Offerte imperdibili su Amazon

Il Black Friday ha lanciato offerte imperdibili e incredibili soprattutto su Amazon. Tra questi sconti pazzi anche gli alberi di natale.

Finalmente è giunto il tanto atteso “Venerdì Nero”, il famoso giorno del Black Friday è qui portando con sé una settimana ricca di offerte super e sconti incredibili! Difatti gli sconti dureranno fino al 30 Novembre!

Le offerte sono per tutti i tipi e di tutte le categorie ed aumentano a vista d’occhio. Pronte a soddisfare ogni nostro desiderio più nascosto.

Si tratta di offerte imperdibili sotto ogni punto di vista e davvero allettanti. Oggetti di ogni categoria, dalla tecnologia, alla casa, alla bellezza agli accessori per auto, all’arredo natalizio.

Il Black Friday rappresenta per molti proprio “il momento migliore” per dare spazio alla nostra fantasia ed acquistare ciò che volevamo o per comprare quel prodotto utile che tanto ci sarebbe servito e ci continuerà a servire. Insomma è un evento a cui non rinunciare.

Spulciando sul sito più famoso per la vendita dei più disparati prodotti non si può fare a meno di notare le incredibili offerte sugli alberi di Natale, per un natale magico e inedito, vista la situazione del Covid In Italia.

Black Friday: Alberi di Natale in offerta su Amazon

Spulciando un po’ nel sito più famoso per la vendita online, abbiamo subito notato due alberi di Natale in offerta. In base alle esigenze personali e familiari è possibile acquistare l’albero che più faccia al caso nostro.

Il primo, del brand OUSFOT è un albero di Natale alto 180cm con 400 LED, 8 modalità Luci, 800 rami e dispone di un supporto in metallo con custodia. Facile quindi da montare e smontare. Colorazione Warm White il prezzo attuale dell’albero è di 79,99 euro con uno sconto pari al 20% in quanto, come si apprende da Amazon – il prezzo originario era di 99,99 euro.

è un albero Il secondo, del brand XONE è un albero di Natale alto 210 cm, con rami a gancio in PVC, 1.078 rami e dispone di un montaggio a gancio. Colazione verde, il prezzo attuale dell’albero è di 108,02 ma attenzione, l’offerta terminerà fra appena due giorni.

Informazioni dettagliati sull’Albero OUSFOT.

Albero di Natale con Luci : Questo albero di natale 180cm con 800 rami, che ha una 82m luci albero di natale con 400 Led e 8 modalità di illuminazione bianca calda (Combinazione / Onde / Sequenziale / Bagliore lento/ Flash a continuo/ Svanire lento / Splendere / Sempre Acceso). L’albero di Natale e le luci natalizie sono separati, puoi usare la stringa di luci per decorare l’albero di natale o altri luoghi secondo le tue necessità.

Borsa Portaoggetti di Alta Qualità : Più resistenti e più durevoli delle borse di plastica e tengono gli alberi lontani da polvere, muffe e umidità. L’albero è staccabile e pieghevole, quindi può essere facilmente riposto nella custodia per il prossimo Natale

Robusta Supporto in Metallo : La base in metallo pieghevole a quattro gambe aggiornata offre stabilità all’albero e sicurezza per Natale. Il manicotto in gomma nella parte inferiore può prevenire efficacemente il graffio del pavimento

Resistente al Fuoco : Le foglie dell’albero di Natale 180cm sono realizzate in materiale PVC non infiammabile e anallergico senza odore pungente, che aiuta a migliorare la sicurezza e rendere l’albero artificiale più realistico

Facile da Montare: l’installazione richiede solo pochi minuti. Dopo aver collegato le 3 parti dell’albero di Natale artificiale e la staffa metallica. Tutto quello che devi fare è raddrizzare i rami e allentarli

Informazioni dettagliati sull’Albero XONE.

Altezza 210 cm

Ramo a gancio in PVC

Numero rami 1078

Diametro massimo 124 cm

Montaggio a gancio

Recensioni degli Alberi su Amazon

Entrambi gli Alberi di Natale hanno delle ottime recensioni su Amazon, sinonimo del fatto che siano entrambi prodotti validi e funzionali. Ma leggiamo nel dettaglio alcune recensioni dei singoli.

Recensioni su Albero di Natale OUSFOR.

Ivano.d parla di un albero di Natale molto interessante, nella sua recensione molto positiva enuncia le caratteristiche che lo hanno colpito del prodotto. Unico contro: l’apertura dei tanti rametti richiede molto tempo: “Ho comprato questo albero di Natale per sostituire il piccolo albero comprato anni fa.

“Il pacco è arrivato in brevissimo tempo nella sua confezione originale. All’interno della scatola c’erano: la base dell’albero con le sue vitine da stringere l’albero smontato in 3 parti un libretto di istruzioni con italiano una comoda borsa per riporlo a fine utilizzo. Per montare l’albero ci vanno pochissimi minuti. Ognuno dei 3 pezzi ha una collocazione fissa data dall’utilizzo di attacchi di dimensioni diverse. La parte lunga è aprire a ventaglio ogni singolo rametto. Sono tantissimi! Se non avete minimo mezz’ora libera non cominciate! […] Presto aggiornerò recensione aggiungendo foto con palline ed eventualmente modificando valutazione (ma non credo che servirà, quest’albero è perfetto!). Per dirla in poche parole quest’albero di Natale è molto consigliato: da acquistare”.

Leorastilin scrive: “L’albero si presenta suddiviso in vari pezzi che vanno incastonati l’uno sull’altro, i rami principali “cadono” da soli rendendo molto facile piazzarlo. I rami si presentano molto folti, oltretutto è presente un borsone per poterlo riporre i restanti 11 mesi. Ottimo acquisto!”

Recensioni Albero di Natale XONE: