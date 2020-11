Non le buttare le bustine da tè usate: scopri il perchè

Il tè è una bevanda molto consumata, ma cosa fare con le bustine da tè avanzate, scopriamo come riutilizzarle.

Il tè è una bevanda gradita non solo in inverno quando le temperature sono più basse, ma anche in estate. Non non gradita dagli inglesi, ormai il tè è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Talvolta concedersi qualche momento di relax sorseggiando una tazza calda di tè è bello magari accompagnato da deliziosi biscotti. Ma cosa fare delle bustine di tè che dopo l’infusione si cestinano?

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche qualche consiglio su come riutilizzare le bustine di tè, così da evitare sprechi.

Come riutilizzare le bustine da tè usate

Scopriamo come poter riutilizzare al meglio le bustine di tè, così da evitare sprechi.

1- Per rendere morbido il pollo e tacchino: quando preparate il brodo mettete le bustine del tè nell’acqua di cottura.

2-Rimedio contro le zanzare: l’odore allontanerà questi insetti, utile soprattutto nella stagione estiva. Potete provare a mettere nei bruciatori gli infusi che emanano un odore che le zanzare non apprezzano.

3-Eliminare la ruggine: a volte ci sono pentole che avete esposte in cucina, quindi che non utilizzate per cucinare che può formarsi la ruggine. Potete utilizzare le bustine per pulire nelle zone interessate, grazie ai tannini si può prevenire la formazione della ruggine.

4- Pulire le stoviglie: riempite una bacinella con acqua bollente e immergete le bustine del tè poi mettete le stoviglie. In questo modo lo sporco ostinato si eliminerà facilmente.

5- Pediluvio: potete rilassare i vostri piedi stanchi, mettete in una bacinella acqua calda e le bustine di tè. Immergete i piedi e lasciate così per 10 minuti, in questo modo i piedi saranno morbidi e non solo profumeranno. E’ un rimedio efficace anche in caso di piedi che emanano un cattivo odore.

6- Elimina cattivo odore dalle mani: in cucina soprattutto quando si cucinano pietanze che prevedono ingredienti come aglio o cipolla, che si sa rilasciano un cattivo odore, le bustine di tè sono un ottimo rimedio per eliminare l’odore sgradevole. Basta strofinare sulle mani e dita e noterete la differenza. Scopri altri rimedi per eliminare il cattivo odore delle cipolle.

7-Concime per le piante: nessuno pensa di poter utilizzare le bustine di tè per concimare le piante, invece sono perfette. Raccogliete di volta in volta le bustine di tè, poi le mettete nel terreno non solo nutriranno le piante. Provate anche a mettere in un innaffiatoio il contenuto delle bustine, coprite con acqua e innaffiate le piante.