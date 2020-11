Avete l’abitudine di avvolgere i capelli bagnati nell’asciugamano? Non è proprio corretta questa abitudine, scoprite il perchè.

L’abitudine di molte persone è di avvolgere i capelli bagnati in un asciugamano morbido dopo aver fatto lo shampoo. Modo pratico e veloce per eliminare l’eccesso di acqua dalla chioma, soprattutto se è voluminosa e lunga. In questo modo si velocizzerà sicuramente l’asciugatura.

Certo che talvolta si commettono degli errori che possono compromettere il risultato finale, ma da cosa dipende? Si presta tanta attenzione sul lavaggio andando a scegliere prodotti come shampoo, balsamo, creme e maschere specifici ma poi si commette l’errore di avvolgere i capelli nell’asciugamano. Perchè è sbagliato? Noi di CheDonna.it siamo qui per darvi qualche piccolo consiglio.

Avvolgere i capelli nell’asciugamano può rovinare i capelli?

Dopo aver fatto lo shampoo, avendo cura di farlo in modo corretto senza commettere errori, si rischia di sbagliare, in che cosa?

Quando si lavano i capelli si pone attenzione durante la fase di lavaggio e non solo anche dopo quando si applica il balsamo. Successivamente i capelli si sciacquano sotto acqua corrente e poi si avvolge la chioma nell’asciugamano per assorbire l’acqua in eccesso.

Ma questo gesto può compromettere il risultato finale? E la risposta è si perchè se si ha avuto cura tutta l’attenzione si perde in un gesto spontaneo, come quello di avvolgere i capelli con l’asciugamano formando un turbante. Non solo l’abitudine è comune, ma si tende a “strizzare” i capelli, ma è completamente sbagliato.

La chioma va tamponata e non stressata stringendo troppo forte l’asciugamano. Cosa comporta ciò? Non solo eliminerete l’acqua in eccesso, ma indebolite la chioma rischiando di sfibrarla. Inoltre i capelli che tendono al crespo possono peggiorare, scopri come intervenire in modo mirato.

Ma c’è una soluzione a tutto ciò, provate ad avvolgere i capelli utilizzando magari una maglietta di cotone o una sciarpa di seta. La seta e il cotone sono due tessuti che proteggono i capelli, cosa che non accade per l’asciugamano in spugna. Purtroppo questo materiale va eliminare troppa acqua rendendo la chioma più secca e predisponendola al crespo.

Il consiglio per garantire una messa in piega perfetta e duratura è di avvolgere delicatamente i capelli senza strizzare troppo. Inoltre se potete evitate di asciugare i capelli con phon, ma lasciateli asciugare all’aria aperta.

Ecco da questo momento sapete cosa fare dopo aver fatto lo shampoo.