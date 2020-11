Non ti saresti mai aspettata di poter pulire varie cose in casa grazie ad una compressa per la pulizia dell’igiene dentale. Ebbene sì molte delle cose che hai in casa, degli spazi da pulire puoi lavarli a fondo grazie ad una compressa destinata in primis all’igiene dentale.

Oggi, possiamo acquistare molteplici prodotti per la pulizia della casa, a livello industriale, soprattutto con posti per D chiuda agenti chimici. Abbiamo visto in diversi nostri articoli quanto sia possibile invece utilizzare ingredienti naturali, andare a creare delle miscele con essi, per garantire una pulizia efficace in variazione della casa e per la determinate cose.

Come pulire con la compressa per la dentiera: trucchi!

Sarebbe bello e utile infatti avere tutto ciò che ci serve per pulire già all’interno della nostra casa, non spiegheremo del tempo per uscire arrivarci e a comprare ciò che ci manca, risparmieremo molti soldi, e ci assicureremo soprattutto una pulizia ecologica.

Oggi ti sveliamo 7 trucchi per pulire grazie ad una compressa per la pulizia della protesi dentaria. Non ci credi? Le compresse per la pulizia della protesi dentaria non si limitano soltanto a pulire la dentiera, possono essere usate anche in moltissimi altri modi.

Prima di tutto è possibile pulire i vasi, versa nel vaso dell’acqua e unisci all’interno una compressa per la pulizia della protesi dentaria, basta lasciare agire per un po’, poi asciugarlo con uno straccio e il tuo passo indietro sarà come nuovo.

Per assicurarti un bucato bianchissimo, aggiungi una compressa per la pulizia della dentiera nella lavatrice quando vengono lavati panni bianchi. Ti basterà azionare la lavatrice e attendere che la compressa magica faccia il suo lavoro.

E ancora…

Se ti ritrovi con bicchieri e tazzine di caffè leggermente opachi, con macchie ostinate puoi riempirle con un pochino d’acqua e dei pezzi di compresse per la pulizia della protesi dentaria. Dopo un po’ potrai svuotare tazze tazzine e rimuovere l’opacità con un panno, torneranno come nuove.

Grazie a due compresse effervescenti puoi pulire efficacemente anche il bagno, versa l’entra nella tazza del gabinetto e lascia di friggere. Dopodiché, tirando lo sciacquone, ti renderai conto che il water risulterà efficacemente pulito.

Sì anche il lavello non risulta essere così pulito basterà riempirlo d’acqua, metterci all’interno una compressa per la pulizia della dentiera e poi pulire il lavandino con una spato Lina oppure con un panno, tornerà lucido come nuovo.

Ovviamente, per pulire l’apparecchio è ideale, non solo quindi per la pulizia delle dentiere ma anche per apparecchi fissi o mobili, tutti gli apparecchi ortodontici. Basterà mettere l’apparecchio in un bicchiere d’acqua e aggiungere una compressa, otterrete delle apparecchiature brillanti.

Infine, vuoi ottenere delle scarpe da ginnastica bianchissime, scegli una compressa per la pulizia della protesi dentarie un bicchier d’acqua e usala come miscela per pulire le tue scarpe da ginnastica.