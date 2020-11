Ecco il dessert che stavi aspettando! Semplice da preparare, con ingredienti che puoi trovare tranquillamente in casa tua. Ottimo spuntino povero di calorie, non puoi non provarlo subito: biscotto gelato povero di calorie e grassi.

Biscotto gelato super per assicurarti una carica di energia, si prepara con poco e non è affatto l’unica delle ricette che propone quotidianamente@in.piatto. Scopri tutta la sua raccolta e divertiti a gustare e preparare piatti unici, leggeri, perfetti quando si è a dieta, salva colazione o spuntino!

Ricetta Biscotto gelato con biscotti grancereale

Grazie a@in.piatto questa è una bellissima idea per dimenticare i sensi di colpa e gustare una merenda coi fiocchi! Una colazione ricca di sapori semplice, se i biscotti preferite farli voi vi lasciamo anche una ricetta veloce per una frolla senza eguali!

Il giusto sprint per affrontare la giornata al meglio: biscotti gelato grandi, croccanti, leggeri, poveri di calorie e di grassi. Ottimi anche in inverno per dare un tocco di freschezza al calore del cappuccino!

Ingredienti

6 biscotti grancereale al cioccolato

100 gr di yogurt greco 0%

Cioccolato fondente q.b.

Noci e mandorle tritate per guarnire

Purché siano tondi e grandi potete sostituirli anche con altri tipi di biscotti, le caratteristiche devono essere le seguenti: spessi, croccanti, compatti e, possibilmente, ai cereali!

Ricordatevi di preferire sempre un cioccolato fondente di almeno il 75%. Andate a scoprire subito perché è bene saper riconoscere il tipo di cioccolato da consumare.

Preparazione

Mettere lo yogurt su di un biscotto e chiudi con l’altro stando attento a rendere pari i bordi. Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente e immergere i biscotti per metà. Guarnire con le mandorle e noci tritate e lascia raffreddare in frigo, su della carta forno, per 20 minuti oppure in freezer per 10 minuti, il cioccolato deve avere il tempo di ritornare solido.

Servire e godere! Sono buonissimi, una garanzia!