Bubi, Barbara Barbieri, di Uomini e Donne è stata uno dei personaggi più chiacchierati del dating show di canale 5. Ecco cosa fa oggi.

Uomini e Donne, prima di arrivare alla formula attuale, quella di dividere il percorso dei protagonisti in Trono Classico e Trono Over, anche se ora si sono fusi, ha sperimentato varie forme. Tra questa, come i più informati ricorderanno bene, c’era quella che vedeva Leonardo Greco e Francesco Monte corteggiati da una folta schiera di donne, divise in 20enni e in over.

Tra queste è sempre spiccata Bubi, Barbara Barbieri, che grazie al suo carattere fumantino si fece subito notare negli studi Elios di Roma. Un percorso molto particolare il suo, tant’è che riuscì arrivare fino alla fine ma Leonardo, il ragazzo a cui aveva puntato, scelse di iniziare una relazione con Diletta, la ragazza più giovane, piuttosto che lei.

Da quel momento Bubi è sparita dal piccolo schermo degli italiani, che ancora oggi si chiedono che fine abbia fatto visto che grazie al suo carattere tutto pepe riusciva a tenere i telespettatori ben incollati allo schermo, tant’è che ci si aspettava perfino di vederla nel ruolo di tronista, ma purtroppo così non è stato. Per questo motivo, ora più che mai, è lecito chiedersi: ma che fine ha fatto Bubi di Uomini e Donne?

Barbara Barbieri, Bubi di Uomini e Donne: che cosa fa oggi

Barbara Barbieri ha completamente lasciato il mondo dello spettacolo, anche se durante la sua partecipazione a Uomini e Donne ammise di svolgere la professione di attrice in teatro.

Il suo percorso, come anticipato, non passò di certo inosservato, visto che le liti con lei erano garantite all’ordine del giorno. Bubi litigava con Tina Cipollari, che è tornata single, con Leonardo Greco, il tronista che corteggiata, con Diletta, la sua rivale. Insomma, un po’ con tutti i presenti negli studi Elios di Roma. Tant’è che storica è diventata la sua reazione quando Leonardo le comunicò di non essere la scelta, invadendo lo studio anche quando lui stava ufficializzando la sua storia con Diletta. Di certo, la calma non era la sua virtù.

Barbara Barbieri dopo Uomini e Donne, come anticipato, ha completamente cambiato il suo temperamento, affermando di aver trovato una certa tranquillità, che non aveva durante la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi, e di essersi calmata. Ora lavoro come interior design ed è fiera e felice della sua professione e della nuova vita che attualmente svolge.

Bubi di Uomini e Donne oggi ha dato un taglio netto con il mondo dello spettacolo e di tornare negli studi Elios di Roma, sia da parte sua sia dalla parte della produzione di Maria De Filippi, non sembrerebbe esserci nessuna volontà, ma nonostante tutto rimarrà un bel ricordo al pubblico di lei.