Meravigliose ciambelline light per una colazione ricca di gusto, facili da fare per dare alla nostra tazza di latte del mattino quel tocco in più! Scopriamo subito la ricetta di healthydory_

Ricetta mini ciambelline leggerissime e facilissime

Un ricetta davvero facile per dare al latte un tocco in più! Stanca dei soliti cereali? Ecco la soluzione! Non hai a disposizione la farina di avena aromatizzata? Nessun problema! Usa solo quella neutra! Semplici, leggere, il tuo nuovo piacere del mattino grazie a healthydory_

Per quanto difficile possa sembrarvi prepararle, posso assicurarvi che la loro realizzazione è velocissima e facilissima. Dory vi consiglia di usare la padella antiaderente più grande che avete in casa; in un solo round le vostre baby cereal donuts saranno pronte!

È stato amore a prima vista e sono sicura che sarà così anche per voi!

Ingredienti

25 gr di farina di avena gusto waffle

15 gr di farina di avena neutra

10 gr di farina di cocco (o direttamente 50 gr di farina di avena neutra + vanillina per dare gusto)

120 ml di albume

40 gr di yogurt greco 0%

5 gr di cacao amaro

2 gr di lievito per dolci

*Cioccolato extra fondente 90%

*Zuccherini colorati

Preparazione

Ho unito albume, farine, lievito e ho mescolato bene. Ho aggiunto lo yogurt e ho mescolato nuovamente. Ho unto e scaldato una padella grande (più grande è, meno tempo ci mettete a preparare le vostre baby cereal donuts) e con l’aiuto di un cucchiaino ho formato tanti piccoli cerchi. Non appena l’impasto si è rappreso, li ho girati.

Ho aggiunto il cacao all’impasto e ho creato le baby cereal donuts al cacao seguendo lo stesso procedimento. Una volta fredde, le ho forate al centro con una cannuccia. Ho sciolto a bagnomaria del cioccolato extra fondente 90% e, aiutandomi con uno stuzzicadenti, ho glassato le baby cereal donuts al cacao. Ho decorato con gli zuccherini colorati.

Un ringraziamento speciale va alla mia amica @arianna.fit_life per l’idea!