Da giovane sfoggiava una chioma leonina castana e vaporosa, con il tempo questa conduttrice italiana è diventata bionda ma il suo viso non è cambiato molto. La riconosci?

Lavora in televisione ormai da molti anni, ha partecipato a diversi programmi televisivi in qualità di concorrente (in questa fotografia era intenta a rispondere alle domande de La Ruota delle Fortuna) ma è diventata famosa principalmente come conduttrice di programmi di intrattenimento e informazione.

Il suo nome non è mai stato legato a scandali e gossip fino a pochi mesi fa, nel corso dei quali questo personaggio ha compiuto una scelta professionale destinata a rivoluzionare completamente la sua vita personale e lavorativa.

Ancora molto in forma per la sua età, e nonostante la gravidanza di diversi anni fa, è considerata una delle donne più belle della nostra televisione e potrebbe avere letteralmente qualsiasi uomo ai suoi piedi.

Almeno all’apparenza però questa conduttrice non ha mai avuto occhi per un uomo diverso da suo marito, almeno fino a che davanti alle telecamere non ha scoperto una parte molto diversa di se stessa.

Hai indovinato di chi si tratta?

Una conduttrice bionda che potrebbe essere la nuova più amata dagli italiani

Stiamo parlando di Adriana Volpe, che per moltissimi anni è stata il volto femminile de I Fatti Vostri, condotto accanto al padrone di casa Giancarlo Magalli.

Adriana è stata in grado di rimanere al fianco di Magalli più di qualsiasi altra conduttrice del programma: tutte le altre sono state sostituite (per vari motivi) sempre dopo pochissime edizioni.

Le incompatibilità caratteriali tra i due presentatori e le pesantissime parole di Magalli in merito alla capacità professionali della Volpe hanno portato a un furioso litigio che si è protratto per mesi e che con ogni probabilità finirà nelle aule dei tribunali italiani.

Tra il 2018 e il 2019 conduce Mezzogiorno in Famiglia, programma che sarà inspiegabilmente chiuso dalla RAI per una necessaria riorganizzazione del palinsesto, nonostante gli ascolti più che buoni assicurati dallo show.

Di certo, guardando le fotografie di Adriana Volpe da giovane non si può non notare che la conduttrice non è cambiata molto nel corso degli anni. A essere vistosamente cambiato è il look dei suoi capelli ma è evidente che la conduttrice non abbia mai fatto ricorso al bisturi del chirurgo, differentemente da molte colleghe.

Tra i primi lavori di rilievo di Adriana c’è stata anche la partecipazione in qualità di valletta a Scommettiamo Che: era il 1993 e rimase al fianco di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci fino al 1996.

Nata nel 1973, oggi Adriana ha 47 anni ed è ancora in forma spettacolare, tanto che, quando ha partecipato al Grande Fratello VIP ha letteralmente fatto girare la testa a uno dei concorrenti più giovani e belli della casa: Andrea Denver

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe e Andrea Denver (@volver_fanpage)

Fu proprio il Grande Fratello ha costituire uno spartiacque nella carriera di Adriana, che era sempre risultata molto gradita al pubblico televisivo, ma non aveva mai fatto breccia nel cuore dei telespettatori come durante la sua partecipazione al Grande Fratello, durante la quale apparve più spontanea (e svestita) che mai.

La cosa non andò molto a genio a Roberto Parli, il marito che Adriana aveva lasciato a casa con la loro amatissima bambina Gisele. I due si sono sposati nel 2008 e sembravano innamoratissimi l’uno dell’altra.

Parli, imprenditore in Svizzera, cercò anche di difendere sua moglie dalle accuse di essere una donna “leggera” e scorretta, che stava prendendosi troppe libertà nella Casa. Arrivarono poi le fotografie di Roberto con un’altra donna: tensioni e incomprensioni nella coppia aumentarono a dismisura, fino a che Adriana non scelse di uscire dalla casa per stare accanto al marito che, nel frattempo, aveva perso suo padre.

Da allora i pettegolezzi su Adriana Volpe e sulla fine della storia con Roberto Parli sono stati numerosissimi, mai confermati direttamente da nessuno dei due. C’è da dire però che sui social di Adriana sono completamente scomparsi i riferimenti al marito e anche Parli da mesi non pubblica più foto della moglie. Entrambi però dedicano moltissimo spazio e attenzione alla bella Gisele.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Un’altra cosa certa è che nel corso dell’estate 2020, mentre Adriana era impegnata nel suo nuovo show per TV8 Ogni Mattina, Parli si prendeva la sua rivincita.

Oggi la Volpe e il suo collega Alessio Viola stanno sforzandosi di mantenere a galla il programma che, dopo una partenza decorosa, non è riuscito a mantenere alti gli ascolti. I due si sono comunque guadagnati la stima dei colleghi e addirittura Maurizio Costanzo si è spinto ad affermare che il calo di ascolti non è affatto colpa dei conduttori e che, anzi, Adriana Volpe è una delle migliori conduttrici in circolazione. Naturalmente Giancarlo Magalli non ha potuto evitare di lanciare un’ulteriore provocazione: “Se è così brava perché la Volpe non lavora su una TV più importante?”