Il Black Friday ha lanciato offerte imperdibili, questa è una di esse. Il piacere di giocare con i nostri calciatori preferiti a poco.

Finalmente è giunto. Il tanto atteso giorno del Black Friday è arrivato e le offerte sono per tutti i tipi ed aumentano a vista d’occhio.

Offerte imperdibili sotto molti punti di vista e davvero allettanti.

Offerte di ogni genere che ci costringono a sensi di colpa per non aver acquistato quell’oggetto con quello sconto importante e che tanto abbiamo desiderato.

Il Black Friday rappresenta per molti proprio “il momento migliore” per dare spazio alla nostra fantasia ed acquistare ciò che volevamo o per comprare quel prodotto utile che tanto ci sarebbe servito e ci continuerà a servire.

Spulciando sul sito più famoso per la vendita dei più disparati prodotti non si può fare a meno di notare l’incredibile offerta su Fifa 21 per la PlayStation 4 in edizione italiana.

Un gioco che riporta alla memoria dei più adulti la magia del gioco del calcio tanto amato e che per i più piccoli può essere un ottimo momento di svago.

Vediamo assieme questa nuovissima offerta.

Fifa 21 per Play Station 4 in edizione italiana a casa tua col Black Friday

Fifa 21 per PlayStation 4 è in offerta a 39,99 euro con il 43% di sconto al posto di 69,99 euro.

“Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4 (di cui il 29 Settembre abbiamo festeggiato il compleanno), Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi” questa è la prima descrizione che si fa del gioco, appunto adatto per Ps4, Xbox One e Pc.

Il gioco è dotato del motore Frostbite grazie al quale FIFA 21 ha introdotto una serie di caratteristiche che hanno aumentato il livello del gioco.

Tali caratteristiche permettono di “condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un’esperienza calcistica senza precedenti”.

Le implementazioni nel nuovo gioco permettono di “creare un elevato numero di occasioni da rete rispetto a prima sfruttando i sistemi di attacco dinamici e il gameplay evoluto nella storia di FIFA”.

FIFA 21, si legge dalla descrizione, è molto più aggiornata della precedente con una ottimizzazione dell’intelligenza e della capacità degli atleti virtuali di prendere decisioni, con e senza palla.

In questo modo i nostri amati calciatori potranno dare luogo a movimenti verosimili e coerenti, aumentando l’intensità negli uno contro uno e “assicurando un’esperienza calcistica fedele alla realtà che premia la tua fantasia e il tuo controllo in ogni zona del campo”.

La piattaforma Amazon riporta una molto specifica descrizione delle caratteristiche del prodotto per la PlayStation 4 e che riportiamo di seguito:

MODALITÀ CARRIERA

Dotata di funzioni che aggiungono ulteriore profondità agli incontri, al mercato e all’allenamento , per darti un elevato controllo sulla crescita della tua squadra e facilitarti la vita nelle prime fasi della tua avventura sulla panchina.

Dotata di , per darti un elevato controllo sulla crescita della tua squadra e facilitarti la vita nelle prime fasi della tua avventura sulla panchina. EA SPORTS VOLTA FOOTBALL (ulteriori modalità di gioco)

Ottima personalizzazione. Più località. Respira l’atmosfera delle strade insieme ai tuoi amici mentre fai sfoggio delle tue abilità nelle gabbie e nei campetti di tutto il mondo in diverse tipologie di partite a ranghi ridotti.

(ulteriori modalità di gioco) Ottima personalizzazione. Più località. Respira in diverse tipologie di partite a ranghi ridotti. REALISMO SENZA PARI

Con Fifa 21 si ottiene una esperienza completa con oltre 17.000 giocatori, più di 700 squadre, oltre 90 stadi e più di 30 campionati. FIFA 21 è il prodotto che ti permette di giocare in esclusiva alle importanti competizioni calcistiche al mondo, comprese UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander.

Diamo un’occhiata alle recensioni del prodotto

Per i giochi le recensioni sono sempre fra le cose più importanti da vedere. Eccone alcune.

Una prima recensione importante è dell’utente “Mr.Green” di cui riportiamo un estratto sempre visibile completamente al link dell’offerta.

“Oggi mi limito a dire la mia su Fifa 21, dando per scontato che Pes sia solo un aggiornamento delle squadre e null’altro. Ebbene, da questo punto di vista Fifa è imbattibile, rosters aggiornatissimi, licenze di 30 leghe (campionati inglesi fino alla 4 divisione!!) peccato manchi la nostra serie B ad eccezione di Monza, Brescia, Chievo, Empoli, Lecce e Spal. Niente nazionale italiana, niente nazionale femminile, ce ne faremo una ragione.

I tifosi della Juventus anche quest’anno dovranno far finta di preferire la concorrenza vista la nuova esclusione dalle licenze Ea Sports. Niente Juventus infatti ma il solito Piemonte Calcio..peccato abbia perso il gusto di una sana sfida (online) con gli amici bianconeri che ormai sono tutti su piattaforma konami.

Simpatiche le novità dell’edizione Volta (il vecchio fifa street per intenderci) che aggiunge un leggero senso di “pesantezza” nei movimenti dei giocatori, pur lasciando ancora la possibilità di azioni e gol fin troppo semplici nelle sfide 3vs3. Simpatica anche la presenza di Kakà a fare da comparsa alla storyline”.

L’utente “Fkekky” invece ha condiviso la sua esperienza sulla spedizione, che scrive: “Per chi conosce il gioco perché ha le versioni degli scorsi anni c’è poco da dire .

Mio figlio sono 4 anni che compra l’ultima versione!

Quest’anno abbiamo effettuato il Pre ordine il 29/07. La data di consegna prevista era per il 13/10 con lancio previsto 9/10″

“Dai primi di ottobre avevo mio figlio che quotidianamente mi chiedeva dell’arrivo del gioco, lamentandosi che sarebbe arrivato 5 gg dopo il lancia, ma Amazon, ha prima inviato una mail spiegando che si stavano organizzando per consegnare prima possibile, tanto che mi avevano infornata che la nuova data di consegna era il 10/10 poi alle 10:35 del 9/10 suona corriere con il gioco!

Che dire ? Super servizio”.