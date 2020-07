Il marito di Adriana Volpe e il video della rivincita su Instagram

Roberto Parli ha deciso di passare al contrattacco e di postare un video su IG che sembra fatto apposta per far pensare a un flirt: la vendetta del marito di Adriana Volpe è compiuta.

Da quando Adriana Volpe è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 4 il nome di Roberto Parli è stato sulla bocca di tutti.

I due sono sposati da 12 anni (hanno di recente festeggiato il loro anniversario) e hanno una figlia, Gisele.

Durante la permanenza di Adriana Volpe all’interno della casa, la bella presentatrice ha visto nascere un’intesa particolare con Andrea Denver, che in più di un’occasione ha ammesso di avere una vera e propria passione per Adriana.

In maniera perfettamente comprensibile Roberto Parli, che era rimasto fuori dalla casa ad aspettare il ritorno di sua moglie, e che nel frattempo si è ritrovato a combattere contro l’inizio dell’epidemia di Covid e ad affrontare la morte di suo padre, è stato geloso.

Nonostante tutto ha sempre difeso Adriana da tutti detrattori e ultimamente ha anche affermato di aver parlato con Denver (a casa di Fabio Testi durante la reunion dei concorrenti) e di aver chiarito tutto con lui.

Successivamente Parli ha fatto ben più di una dichiarazione d’amore a sua moglie, non ultima quella in occasione dell’anniversario di matrimonio. L’armonia nella famiglia Volpe – Parli è davvero ristabilita? Probabilmente sì, eppure si ha l’impressione che Roberto abbia voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e lo ha fatto via social.

Roberto Parli abbracciato alla sexy cantante sudamericana: il web fa la ola

A petto nudo, con addosso soltanto un berbuda e un paio di occhiali da sole, Roberto Parli ondeggia abbracciato a una bella ragazza mentre quest’ultima canta (benissimo) a cappella e in spagnolo.

Nel giro di pochissime ore i follower di Parli (che in realtà sono per la maggior parte fan della Volpe, che hanno deciso di seguire anche il marito della presentatrice per rimanere aggiornati sulle loro vicende familiari) hanno commentato con grande approvazione il breve video in cui sembra che Parli si stia godendo un bel fine serata insieme a una ragazza talentuosa.

“Bravo Roby, molto meglio di quell’attempata di tua moglie” ha scritto un utente.

Qualcun altro, ancora più crudele, ha scritto: “Bravo, divertiti come ha fatto Adriana al Grande Fratello”, incitando chiaramente Parli a prendersi le sue soddisfazioni e far ingelosire la moglie.

Altri hanno invece notato che nel video il marito di Adriana Volpe sembrasse un po’ alticcio e probabilmente era arrivato davvero alla fine di una serata piuttosto allegra. Qualcuno gli ha fatto notare che alzare un po’ il gomito va anche bene, ma di certo non è un buon esempio per la figlia che, dalle fotografie postate in questi giorni, dovrebbe essere in vacanza con il padre mentre la madre è impegnata a Milano.

A difendere la buona fede di Roberto Parli è arrivato però un utente che ha fatto notare che il video non mostra nulla di male e che sembra una situazione molto tranquilla. Secondo l’utente in questione se ci fosse stata della malizia nel video, probabilmente non sarebbe mai stato postato in un account pubblico.

Probabilmente invece il gioco di Parli è proprio quello: se Adriana Volpe ha potuto trascorrere giorni e giorni a stretto contatto con Denver senza che lui dovesse criticarla per il suo comportamento troppo libero, di certo non gli si potrà rimproverare di trascorrere qualche minuto abbracciato a una bella ragazza. Eppure, Adriana di certo sarà infastidita da tutti i commenti che il video ha generato: che l’obiettivo di Parli fosse proprio quello di far ingelosire sua moglie?

Ma chi è la ragazza che canta abbracciata al marito di Adriana Volpe? Si chiama Stefany, è una cantante di professione e conta quasi 10.000 follower su Instagram, nonché un canale di Youtube sul quale pubblica regolarmente video delle sue esibizioni.

Con ogni probabilità Stefany cantava per intrattenere i clienti nell’hotel in cui Roberto Parli pernottava a Lugano, e quindi i due si sono conosciuti così. Forse presto qualcuno tornerà a porre ad Adriana la stessa domanda che l’ha fatta infuriare nei giorni scorsi e che riguardava proprio i continui alti a bassi con Roberto Parli.