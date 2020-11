Che fine ha fatto Guido Soldati di Uomini e Donne, il cavaliere che rubò il cuore di Barbara De Santi al Trono Over? Eccolo oggi.

Uomini e Donne da sempre intrattiene gli italiani grazie alle avventure sentimentali dei suoi protagonisti. In particolar modo il pubblico si sente particolarmente legato ai partecipanti del Trono Over e anche dopo anni dalla fine del loro percorso al dating show di canale 5, si chiedono se siano riusciti a trovare l’amore della propria vita e se mai ritorneranno sul piccolo schermo quotidianamente come un tempo.

Tra questi personaggi a cui il pubblico si è affezionato spicca Guido Soldati, che prese parte al programma qualche anno fa e dove catturò l’attenzione dei telespettatori grazie alla conoscenza con Barbara De Santi, anche lei tra l’altro non fa più parte del parterre e ha commentato di recente la sua uscita di scena. Le cose tra i due purtroppo non proseguirono come sperato, ma non per questo lui lasciò lo studio, anzi.

Rimase ancora per qualche tempo nel programma, ma nessuna delle dame con cui ebbe il piacere di conoscersi riuscì a fare breccia nel suo cuore. Anche se Tina Cipollari insinuò che lui non faceva parte del parterre perché interessato a trovare l’amore, ma soltanto per avere una visibilità maggiore grazie all’esposizione avuta con la messa in onda di canale 5. Guido ha sempre negato, ma una dama con cui ebbe una brevissima conoscenza, invece, lo accusò di non apprezzare il lavoro della redazione in quanto mandava ragazze brutte per lui quando al di fuori del programma c’erano donne bellissime ad attenderlo.

Queste dichiarazioni diedero vita ad una vera e proprio discussione all’interno del dating show, tanto da spingere il cavaliere ad abbandonare il programma. Quest’episodio avvenne molti anni fa, tant’è che oggi il pubblico si chiede ma che fine ha fatto Guido Soldati di Uomini e Donne?

Guido Soldati di Uomini e Donne oggi: che cosa fa l’ex del Trono Over

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guido Soldati (@soldatiguido)

Guido Soldati oggi ha completamente abbandonato il mondo dello spettacolo e dopo l’esperienza al Trono Over di Uomini e Donne è tornato alla vita di sempre, dicendo addio alla luce dei riflettori che per molto tempo lo hanno accompagnato. Guido, infatti, fin dal suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ha sempre lavorato come infermiere. Professione che sta tuttora svolgendo in maniera assidua per dare un concreto aiuto contro la pandemia attualmente in corso, che sta piegando il mondo intero da numerosi mesi a questa parte.

Oltre questo, a differenza di quando era negli studi di canale 5, ha trovato l’amore della sua vita, un po’ come Antonio Jorio che deve sposarsi, tant’è che nel 2018 è perfino convolato a nozze. Sua moglie si chiama Glenda e non ha nulla a che fare con il programma che ha permesso a Guido di diventare famoso agli occhi del pubblico del piccolo schermo.

Guido Soldati si è sposato dopo Uomini e Donne riuscendo a trovare l’amore della sua vita dopo l’esperienza nel parterre del Trono Over, dove lì purtroppo non riuscì ad essere molto fortunato visto che abbandonò lo studio dopo una furiosa lite con Tina Cipollari. Nonostante non faccia più parte dello show, spesso e volentieri sul suo profilo Instagram ama condividere alcuni vecchi ricordi con il popolo della rete e non di rado commenta ciò che accada in studio, come la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che tanto ha fatto discutere i telespettatori a causa della loro enorme differenza di età, ma oggi le cose sono ben diverse visto che il giovane corteggiatore ha perfino lasciato il programma per dedicarsi al suo lavoro che lo porta ad essere impegnato in giro per il mondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guido Soldati (@soldatiguido)

Guido Soldati di Uomini e Donne oggi è un uomo felicemente sposato, che ha preferito mettere da parte la sua breve esperienza nel mondo dello spettacolo per dedicarsi al suo lavoro di sempre e a sua moglie Glenda. Non sappiamo se è rimasto in buoni rapporti con gli ex partecipanti del Trono Over, ma sul suo profilo Instagram non è difficile imbattersi in alcuni scatti che lo mostrano in compagnia di alcuni personaggi che hanno fatto la storia del programma, come Antonio Jorio per esempio. Chissà che un giorno Maria De Filippi non scelga di mandare in onda una reunion con i volti più amati della trasmissione, che ancora oggi ad anni di distanza dal loro percorso sono ancora molto apprezzati dai telespettatori.