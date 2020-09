Uomini e Donne: perché Barbara De Santi ha lasciato il Trono Over

Barbara De Santi non è stata confermata nel cast della nuova edizione di Uomini e Donne. Ecco perché la dama non è più al Trono Over.

Barbara De Santi è uno dei personaggi che ha fatto la storia del Trono Over di Uomini e Donne. Purtroppo però, nonostante la dama abbia sempre acceso gli animi in studio e il pubblico abbia sempre richiesto la sua presenza all’interno del programma, non è comparsa tra i protagonisti di questa nuova edizione, che ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani soltanto ieri.

Il pubblico del piccolo schermo ha subito iniziato a chiedersi perché Barbara De Santi non è più a Uomini e Donne e la risposta sembrerebbe essere presto data da Donna Pamela, manager della dama nonché sua amica, che intervistata dal settimanale Visto ha rivelato che l’è ha chiesto di gestire una delle sedi della sua agenzia, che si occupa di lanciare personaggi nel mondo dello spettacolo.

“Lei mi conosce da prima dello scandalo legato a Mark Caltagirone” ha subito precisato Pamela su Barbara, che si era detta curiosa del nuovo format del programma. “E’ a capo di una delle mie sedi. Lei mi ha sempre creduta. Prima di ogni rapporto lavorativo, noi siamo amiche” ha spiegato, facendo intendere che la dama al momento è presa con i numerosi impegnati legati alla gestione dell’agenzia. Anche se non sembra essere mancato uno sfogo della De Santi dopo l’inizio di questa nuova stagione del dating show di Maria De Filippi.

Barbara De Santi assente a Uomini e Donne: le sue parole

Barbara De Santi, come anticipato, poco dopo l’inizio di questa nuova stagione di Uomini e Donne sembrerebbe essersi lasciata andare ad uno sfogo riguardo la sua assenza nel programma.

Certo, bisogna precisare che la dama non ha parlato apertamente del Trono Over, ma per il pubblico della rete sembra essere abbastanza chiaro il contesto a cui lo sfogo di Barbara fa riferimento.

“Si chiude una porta, si apre un portone” ha scritto Barbara, che di recente si è arrabbiata su Instagram con gli haters. “Meriti il meglio amica mia” ha prontamente replicato Pamela Perricciolo a Barbara De Santi. “Io sono felice per te e per il portone che stai aprendo” ha aggiunto la manager, facendo probabilmente riferimento al nuovo ruolo della dama.

Visualizza questo post su Instagram Si chiude una porta e si apre un portone Un post condiviso da (@barbaradesanti24) in data: 7 Set 2020 alle ore 5:54 PDT

Barbara De Santi di Uomini e Donne, almeno per il momento, non fa più dunque parte del programma di successo di Maria De Filippi, ma non per questo il pubblico non sentirà parlare più di lei. Oltre alla gestione dell’azienda, la dama avrà altre novità da comunicare ai suoi fedeli sostenitori?