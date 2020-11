Se sei alla ricerca di qualche menù per la vigilia di Natale 2020 totalmente senza carne e pesce, sei nel posto giusto! Ti suggeriremo oggi diversi menù da poter sperimentare per questa speciale festività e tutti senza carne e pesce, per una Vigilia totalmente veg!

Puoi inoltre, nella settimana che include la cena della vigilia, anticiparti alcune pietanze in maniera rapida, senza incombere nel rischio di ritrovarti le preparazioni da fare tutti insieme. Un menù indicato per chi segue una dieta carne e pesce o un’alimentazione total veg, troverà tutti i piatti per una cena completa senza alcuna rinuncia.

La Vigilia di Natale senza carne e pesce, dal gusto veg!

Come prima cosa munisciti di carte penna, dovrai segnarti una guida per il tuo menù senza lattosio dedicato alla vigilia di Natale. Questa guida ti servirà per introdurre delle informazioni chiave che ti guideranno nel percorso culinario. Andremo inoltre ad individuare la struttura del programma natalizio.

Abbiamo raccolto per te una serie di ricette per il Natale senza lattosio che puoi sfruttare benissimo per la cena, idee veloci e ricette facili. Tutte le ricette che andrai via via ad incontrare saranno esclusivamente a base di legumi, verdure e cereali.

Tutti i piatti senza carne e pesce per la sera del 24 dicembre

Sappiamo che per la vigilia di Natale c’è spazio sia per le pietanze tradizionali che per quelle più moderne, possiamo lasciare libero spazio alla creatività e alla fantasia, soprattutto sperimentando le tante alternative vegetariane.

Vediamo di seguito una raccolta di interessanti ricette senza lattosio da preparare per la sera del 24 dicembre. L’elenco che vi stiamo per proporre è suddiviso in antipasti, primi, secondi, contorni e ovviamente gli immancabili dessert.

Antipasto

Barrette di polenta

Da servire al cartoccio, sono davvero gustosi e facilissimi da preparare, ricetta davvero imperdibile!

Primi piatto

Cannelloni con radicchio e ricotta impreziositi da uno zabaione salato

Morbidi cannelloni con un ricco ripieno a base di radicchio e ricotta, accompagnati da un cremoso e inusuale zabaione salato: il primo piatto perfetto per il tuo menù vegetariano della Vigilia!

Fonte: (sale&pepe)

Secondi piatto

Polpettone alle verdure antispreco

Verdure che stanno per andare a male? Niente paura, non si butta nulla! Ecco una deliziosa ricetta per preparare un polpettone anti spreco in pochissimi minuti!

Fonte: (ohga!)

Dolce

Pandorini senza lattosio e uova veloci

Oggi dei buonissimi PANDORINI DI NATALE con solo 3 ore di riposo. È una ricetta alternativa alla classica senza lattosio e uova ma con l’utilizzo del burro di soia, il sapore è similissimo! In questa ricetta utilizziamo sia il lievito di birra che un cucchiaino di quello per dolci, è una nostra versione, dopo tante prove abbiamo visto che in questo modo otteneva la sofficità e bontà dei classici pandori di Natale!

Fonte: (Life&Chiara)