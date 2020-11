La colazione con una merendina nesquik ha tutto un altro sapore! E se ti dicessimo che questa versione è anche povera di calorie? Grazie a @alessia_bns

Oggi possiamo regalarti il tuo nesquik fatto in casa, morbidissimo, ideale per una colazione coi fiocchi, uno spuntino da far venire l’acquolina in bocca!

Ricetta Nesquik light fatto in casa

La merenda di @alessia_bns è una bomba, mi fa venire una fame e voglia di rifare un altro spuntino. Andate a vedere le sue creazioni!

Per non parlare poi del suo fitmokamisù, tanto gusto e zero sensi di colpa!

Ingredienti

100 gr di farina di avena al cioccolato (oppure farina di avena neutra)

(oppure farina di avena neutra) 50 gr di farina di riso

40 gr di cacao amaro

100 ml di albume

90 ml di latte vegetale

5 gr di lievito per dolci

Aroma mandorla

Yogurt greco fage 0%

Crema proteica alla nocciola (oppure crema al cioccolato o una delle vostre creme preferite ma attenzione alle calorie!)

Preparazione

Mischiare all’albume montato le farine , il cacao, aroma, latte, lievito e mescolate.

Cuocere a 180º per 15/20 min ricavare dei quadratini uguali. Nel frattempo aggiungete allo yogurt greco 1 cucchiaino di cacao amaro e un cucchiaino di crema alla nocciola. A questo punto farcite le vostre merendine che potrete mangiare subito , altrimenti lasciate si raffreddino un po’ in freezer.

Un dolce soffice e cioccolatoso da gustare anche se stai seguendo una dieta ipocalorica, divertiti a variare le creme per riempirlo, puoi anche aggiungere semplicemente dello yogurt greco 0% grassi, magari dolcificarlo con dei naturali sostituti dello zucchero come lo sciroppo d’agave, il malto di riso, il malto d’orzo, lo sciroppo d’acero ma anche il miele.

Di bevande vegetali ce ne sono davvero molte ormai in commercio, dai un’occhiata all’etichetta e assicurati che non ci sia una cospicua aggiunta di zuccheri, scegli tra, bevanda di grano saraceno, di mandorle, di avena, di soia, di riso integrale (davvero dolcissima naturalmente!).

Ti è piaciuta questa #ricetta? Riproducila e mostrarci il risultato taggandoci e usando l’hashtag #ricettefitchesembranofat