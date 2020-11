Chi è Emily Angelillo, la tutor della spesa di Detto Fatto che ha scatenato le polemiche. Età e carriera della ballerina e coreografa.

Chi è Emily Angelillo, la tutor che all’interno della trasmissione di Raidue, “Detto fatto“, ha mostrato come fare la spesa sui tacchi con stile? 38 anni, ballerina, coreografa e cantante, è la direttrice della scuola di danza Dance 4 e il suo curriculum è ricchissimo di esperienze.

Ha lavorato con coreografi di fama internazionale ha frequentato “l’Accademia del Teatro Nuovo” di Torino e “l’Accademia di Danza e Spettacolo” di Ivrea. Ha studiato con maestri Silvio Oddi, Annarita Larghi, Daniele Ziglioli, Arturo Michisanti, Massimo Leanti, Virgilio Pitzalis, Julia Spiesser.

Nel suo curriculum ci sono anche esperienze di studio a New York dove ha frequentato il Broadway Dance Center e la Peridance Capezio Center. Prima di approdare a Detto Fatto, ha anche lavorato in altre trasmissioni televisive come Crozza nel paese delle Meraviglie, Sto Classico Colorado, la fiction Non smettere di sognare, La sai l’ultima?, Festivalbar, Top op the pop, Il gran galà dell’eredità e così via.

E’ anche insegnante di pole dance e ha studiato presso il Milan Pole Dance Studio di Milano.

Da settembre 2015 è Direttrice Artistica dello studio danza asd Dance4.

Emily Angelillo a Detto Fatto: “Il tutorial Come fare la spesa sui tacchi? Voleva essere una risata in un momento difficile”

Emily Angelillo è la tutor del “Come fare la spesa sui tacchi alti” mostrato all’interno della trasmissione Detto Fatto, ai microfoni di Fanpage, ha spiegato il significato che il tutorial avrebbe dovuto avere.

“Io dovevo insegnare a questa ragazza a camminare sui tacchi, mi hanno dato questo spazio e alla fine mi hanno detto questa cosa del supermercato, ma allora perché non mettiamo i tacchi anche al supermercato? Un modo per dire, visto che volevamo renderli confortevoli, normali, sentiamoci nei tacchi come nelle sneakers […] Quindi no, da parte mia non c’era alcuno stereotipo“, ha spiegato la Angelillo.



“Non volevo certo insegnare alle donne a fare la spesa, voleva essere una risata in un momento difficile. Da tutto ciò si è scaturito un polverone, la cosa più brutta è proprio stata come è venuta fuori la mia persona”, ha concluso la Angelillo.