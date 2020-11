Gravissimo lutto per Iva Zanicchi: il fratello Antonio è morto. Il triste annuncio dell’Aquila di Ligonchio. “Ti ho amato come un figlio”.

Gravissimo lutto per Iva Zanicchi che, su Instagram, ha annunciato la morte dell’amatissimo fratello Antonio, scomparso nelle scorse ore a 77 anni. La situazione sarebbe precipitata in poche ore e, con un grandissimo dolore nel cuore, l’Aquila di Ligonchio ha condiviso sui social il suo immenso dolore per la grave perdita.

“Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, ha scritto la Zanicchi condividendo una foto in cui abbraccia l’amatissimo fratello con cui aveva un rapporto unico e speciale.

Iva Zanicchi, l’addio al fratello Antonio morto a 77 anni

Non sono giorni facili per Iva Zanicchi che, dopo il ricovero in ospedale per covid, è tornata a casa raccontando ciò che ha vissuto ai fans. Oggi, un dolore enorme ha colpito l’artista che ha detto addio al fratello Antonio che, come ha spiegato sui social, ha amato come un fratello.

Alcuni giorni fa, ospite del programma Fuori dal coro, Iva Zanicchi aveva raccontato: “Voglio dare il mio plasma, lo faccio col cuore perché so di poter salvare persone, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico, sono molto presa da questa cosa“.

“Il virus è entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella”, aveva dichiarato la cantante a La Stampa.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che la Zanicchi sta ricevendo non solo dai fan, ma anche dagli amici. Tra i primi a scrivere è stato Cristiano Malgioglio che, sotto la foto di Iva e del fratello Antonio, ha scritto: “IVA tesoro, che tristezza…..sentire questa notizia. Ti sono vicino con tutto il mio affetto e ti stringo nel mio abbraccio”.

“Cara Iva, ti abbraccio Forte Forte. Ti voglio bene. Condoglianze“, ha scritto Jonathan Kashanian. “Sentite condoglianze cara Iva. Ti abbraccio”, “Mi dispiace tantissimo”, “Ti sono vicina in questo triste momento. R.I.P. Antonio”, scrivono i fan.