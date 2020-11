By

Il Topinambur è un tubero bitorzoluto con molte proprietà. Fa bene anche ai diabetici. Un rizoma che tutti dovrebbero inserire nella propria alimentazione. Ecco come utilizzarlo, conservarlo e prepararlo valorizzandone le qualità.

Il Topinambur è un alimento semplice da usare, si può utilizzare in molti modi, sia crudo che cotto. Le sue proprietà lo inseriscono nella classifica dei 5 tuberi del benessere:

Topinambur

Manioca (scopri come cucinare la manioca)

Taro

Yam

Batata (o patata dolce)

Tutto sul Topinambur: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

Il Topinambur (Helianthus tuberosus), è un rizoma anche conosciuto come “rapa tedesca” oppure come “carciofo di Gerusalemme”, appartiene alla famiglia delle Asteraceae (sotto famiglia delle Cichorioideae). La pianta originaria della zona settentrionale dell’America, Usa e Canada, già dal 1400 veniva coltivata anche in America centrale.

Furono i francesi ad importarla in Europa nel XV secolo, scoprendo che si poteva usare anche per cucinare. Veniva chiamata in diversi modi, tra i quali ricordiamo:

patata del Canada

patacca

trifola

carciofo di canna

tartufo di canna

Pianta da un unico stelo e caratterizzata da fiori gialli simili a quelli del girasoli, fiorisce ad ottobre ma è in inverno, ai primi geli, che si raccoglie, quando il fiore si sarà seccato. Una volta raccolta va fatta asciugare dall’umidità, prima di metterla in commercio.

Essere facilmente digeribile, dietetico e adatto ai diabetici, rende questo tubero molto apprezzato per le sue qualità. Possiede un sapore delicato a tratti simile al carciofo e a differenza delle patate, può essere consumato anche crudo.

Contiene una buona dose di sali minerali come fosforo, rame, magnesio e ferro. Aiuta a combattere la ritenzione idrica.

Calorie e valori nutrizionali del Topinambur

Questi sono i valori medi per una quantità di 100 g. di Topinambur:

Calorie: 73 Proteine: 2 g Carboidrati: 18 g Zuccheri: g Grassi: / Grassi saturi: 26 g Vitamina C: 4 mg Colesterolo: / Calcio; 15 mg Potassio: 430 mg Ferro: 5 mg Fibra: 2 g Sodio: 4 mg



Ovviamente questi valori non vanno intesi come assoluti. In base alla varietà scelta, infatti, alcuni valori potrebbero essere un po’ diversi. Questa è comunque una media piuttosto attendibile che da l’idea delle tante proprietà di questo tubero.

Tra le tante proprietà del Topinambur citiamo:

L’alto contenuto di proteine

Innalza le difese immunitarie

Combatte la stitichezza

Attenua l’anemia

Accelera il metabolismo

Combatte lo stress

Funge da energizzante

Non contiene glutine

Riduce il livello di zuccheri nel sangue

Disintossica

Essendo ricco di proteine e potassio, senza glutine e povero di carboidrati, il Topinambur è un alimento ideale per le diete, soprattutto per chi ha problemi di diabete (ha un basso indice glicemico, meno della metà delle patate), o per chi è celiaco. Consumato crudo mantiene tutte le sue proprietà. Consumare periodicamente il topinambur arricchisce di fibre e antiossidanti la dieta, combatte la stitichezza e aiuta combattere i radicali liberi.

È ideale per l’alimentazione delle donne i stati di gravidanza, in quanto la sua concentrazione di folati aiuta a prevenire malformazioni del feto.

I Topinambur si trovano con facilità nei reparti ortofrutta di tutti i supermercati o dal fruttivendolo, se ben fornito. Quando si acquistano, è bene fare attenzione che siano integri, che non abbiano abrasioni o spaccature, che non vi sia presenza di muffe o di germogli.

I Topinambur non hanno una durata molto lunga, conviene quindi comprarne in ragione al loro utilizzo. Si conservano i frigo, avvolti in carta o panni asciutti, per preservarne freschezza e qualità.

Volendo si possono anche congelare, tuttavia una volta decongelati, la consistenza sarà differente, leggermente gommosa.

Controindicazioni

Come tutti gli alimenti, anche i Topinambur possono presentare alcune controindicazioni. Se si risulta essere direttamente allergici al prodotto o alla famiglia della pianta, si consiglia di evitare di consumarlo.

Se assunti in grandi quantità (la dose ideale indicata giornalmente si attesta sui 200 g.) è possibile che provochino diarrea, gas intestinali, meteorismo e dolori addominali, questo grazie alla quantità di “inulina” che contengono.

In alcuni casi è possibile che il contatto diretto con la pianta possa scatenare, in soggetti sensibili, rush cutanei e dermatiti da contatto.

In ogni caso consigliamo sempre di rivolgersi al proprio medico curante per ogni eventuale problema o dubbio in merito.

Come assumere il Topinambur e curiosità

I Topinambur sono un tubero molto duttile, in cucina. Si possono utilizzare sia nei dolci che nei salati che nei panificati, fino alle insalate. Come già detto sopra è possibile mangiarli sia crudi che cotti.

Le preparazioni sono innumerevoli, dalle creme, alle zuppe, dalla frittura alle puree, dal contorno saltato a quello bollito. La farina di topinambur si può aggiungere in percentuale (10% circa) alle torte o biscotti o panificati per aumentarne la capacità proteiche.

Andando alle curiosità, una volta acquistati, i Topinambur vanno lavati accuratamente e spazzolati per rimuovere i residui di terra. Si possono pelare sia prima che dopo la cottura, oppure utilizzare con la buccia. Pelandoli prima si deve fare attenzione a non scartare troppo prodotto, se si pelano dopo la cottura va fatto.

Se si cuociono troppo, l’inulina presente nel tubero, potrebbe produrre una patina gelatinosa. I topinambur vengono usati anche per confezionare creme per la cura delle estremità, sia mani che piedi.

I fiori del topinambur hanno un odore sgradito agli insetti, coltivate in casa, queste piante tengono lontane mosche e zanzare.