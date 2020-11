Emma Marrone, capelli alla rinfusa, occhi intravisti e toccante messaggio

Emma Marrone con i capelli alla rinfusa, mascherina sul viso, occhi che s’intravedono appena e messaggio strappalacrime, foto.

Capelli in disordine, viso coperto dalle ciocche bionde, occhi che s’intravedono appena per Emma Marrone che, su Instagram, si mostra con un look selvaggio e naturale accompagnando le foto da un importante messaggio per i fan che esorta a non smettere di credere in un futuro migliore.

“Storie di attese in camerino,capelli alla rinfusa e mascherine sempre sul viso.

Si intravedono solo gli occhi che bastano per raccontare tante cose.

Questo periodo che stiamo vivendo ci sta scavando l’anima e probabilmente lascerà tante cicatrici in ognuno di noi,soprattutto a chi ha davvero avuto a che fare con questo COVID maledetto. Mi raccomando.. prudenza sempre.. fatelo per voi e per le persone che amate.

Ritorneremo a VIVERE. Io ci voglio credere”, scrive Emma.



Parole che sono state immediatamente apprezzate dai fans che hanno accolto il consiglio complimentandosi con lei anche per la sua bellezza.