Questo bambino pronto ad andare al primo giorno di scuola sarebbe diventato un leader politico italiano in grado di ottenere un gigantesco successo mediatico, soprattutto attraverso i social. Per un certo periodo è stato addirittura considerato un sex symbol … chi è?

Un bambino che guarda dritto in camera durante una fotografia e che sorride senza imbarazzo aveva tutte le possibilità di diventare un leader politico in grado di conquistare consensi e di interagire a moltissimi livelli con l’opinione pubblica.

Nel corso della sua vita questo bambino avrebbe partecipato a programmi televisivi a premi, sarebbe diventato un politico di destra e avrebbe preso le redini di uno dei partiti politici più moderni del nostro panorama politico.

Dotato di enorme carisma personale, da adulto avrebbe attirato gli sguardi delle donne fino a diventare un vero e proprio nuovo modello maschile. A livello personale si sarebbe sposato ma il suo matrimonio, durato comunque diversi anni, sarebbe terminato con un divorzio. Dopo aver avuto una seconda figlia al di fuori del matrimonio nel 2012 (il primo bambino, Federico, nacque nel 2003), interruppe la relazione anche con la madre della figlia Mirta. Nel periodo più recente della sua vita si è accompagnato a donne bellissime e intelligente, sempre più giovani di lui.

La sua storia d’amore con un notissimo personaggio televisivo italiano destò molto scalpore e finì sulle copertine dei giornali ma anche nella girandola di post e commenti social che accompagnano sempre questo genere di coppie. Chi è?

Il bambino che sarebbe diventato il leader politico più social d’Italia

In questa foto, probabilmente scattata durante una festa di Carnevale, questo bimbo sta svolgendo un’attività che avrebbe caratterizzato la sua attività social anche nel resto della sua vita: spolverare un piatto.

Al futuro politico immortalato in questa foto va infatti il merito di aver inventato un nuovo linguaggio di comunicazione social, con il quale i personaggi della politica istituzionali sono riusciti davvero a entrare in connessione con i propri elettori diventando letteralmente uno di loro.

Avete indovinato chi è?

Si tratta di Matteo Salvini, nato a Milano nel 1973 e diventato Segretario Federale della Lega Nord nel 2013, ereditando la carica da Roberto Maroni.

La sua scalata alle istituzioni politiche italiane è culminata con il governo Cinque Stelle – Lega che si sarebbe espresso nel Primo Governo Conte. In quello schieramento Salvini ricoprì la carica di Ministro degli Interni e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri tra il 1 Giugno 2018 e il 5 Settembre del 2019, quando diede luogo a una crisi di governo facendo passare il suo partito dalla maggioranza all’opposizione.

La sua complessa vicenda politica va di pari passo con il grande interesse mediatico sviluppato dalla stampa nei confronti della sua vita sentimentale.

L’apice di questo interesse si raggiunse nel 2015, nel momento in cui la rivista Novella 2000 rivelò che il segretario della Lega aveva cominciato una relazione sentimentale con Elisa Isoardi, nota e amatissima conduttrice televisiva.

I due, che apparvero sempre in pubblico come innamorati e molto felici, furono considerati una delle coppie più belle della politica italiana e molti si augurarono che i due convolassero presto a nozze.

Purtroppo la loro relazione terminò nel 2018, probabilmente a causa dei moltissimi impegni politici a cui Salvini, in qualità di segretario e ministro degli interni, dovette far fronte in quel periodo.

Anche al momento della separazione i due regalarono però ai romantici d’Italia una storia davvero struggente. La fine della storia venne annunciata con un post su Instagram dalla stessa Elisa, che rese pubblica una fotografia di coppia scattata sul letto.

Dopo essersi lasciato alle spalle la storia con la conduttrice, che recentemente sembra avere un debole per un famosissimo ballerino, Matteo Salvini ha cominciato una relazione con Francesca Verdini. Francesca è la giovane e bellissima figlia di un politico di Forza Italia (recentemente coinvolto in indagini di polizia) e sembra essere stata in grado di trascinare Salvini a importanti eventi culturali come la Mostra del Cinema di Venezia.

Di certo, sia a livello di immagine sia a livello di sicurezza davanti alla telecamera, Matteo Salvini ne ha fatta di strada rispetto a quando partecipava a quiz televisivi per vincere il montepremi in palio. Eccolo nelle immagini reperite da Striscia: che capelli!

Quando aveva solo 15 anni, però, Matteo partecipò ad un altro quiz televisivo, dimostrando una vera predilezione per questo mezzo di comunicazione di massa.

All’epoca si descrisse così durante le riprese di Doppio Slalom: “Ho 15 anni, vengo da Milano dove frequento la quinta ginnasio al liceo classico Manzoni, saluto la 5D. Come hobby mi piace pescare, cercar funghi e amo tutti gli sport. Per questo il mio sogno nel cassetto sarebbe di entrare nell’ambito del giornalismo sportivo”.

Di certo la sua vita ha preso una piega molto diversa da quella che si aspettava il Matteo Salvini quindicenne, ma di certo non si è trattato di una strada priva di successi.