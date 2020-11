By

Se sei alla ricerca di qualche menù per la vigilia di Natale 2020 totalmente senza lattosio, sei nel posto giusto! Ti suggeriremo oggi diversi menù da poter sperimentare per questa speciale festività e tutti senza lattosio.

Puoi inoltre, nella settimana che include la cena della vigilia, anticiparti alcune pietanze in maniera rapida, senza incombere nel rischio di ritrovarti le preparazioni da fare tutti insieme. Un menù indicato per chi segue una dieta senza latticini o un’alimentazione senza lattosio, troverà tutti i piatti per una cena completa senza alcuna rinuncia.

La Vigilia di Natale senza lattosio!

Come prima cosa munisciti di carte penna, dovrai segnarti una guida per il tuo menù senza glutine dedicato alla vigilia di Natale. Questa guida ti servirà per introdurre delle informazioni chiave che ti guideranno nel percorso culinario. Andremo inoltre ad individuare la struttura del programma natalizio.

Abbiamo raccolto per te una serie di ricette per il Natale senza lattosio che puoi sfruttare benissimo per la cena, idee veloci e ricette facili. Tutte le ricette che andrai via via ad incontrare sono a base di carne e pesce.

Tutti i piatti senza lattosio per la sera del 24 dicembre

Sappiamo che per la vigilia di Natale c’è spazio sia per le pietanze tradizionali che per quelle più moderne, possiamo lasciare libero spazio alla creatività e alla fantasia, soprattutto sperimentando le tante alternative senza lattosio.

Vediamo di seguito una raccolta di interessanti ricette senza lattosio da preparare per la sera del 24 dicembre. L’elenco che vi stiamo per proporre è suddiviso in antipasti, primi, secondi, contorni e ovviamente gli immancabili dessert.

Antipasti

Insalata di gamberi alla catalana

Un’insalata fresca che esalta tutti i suoi ingredienti. Una preparazione espressa per portare in tavola gusto e leggerezza. Per la ricetta completa clicca qui!

Funghi pleurotus grigliati

Mai preparati i funghi così? Una prelibata alternative per godere del fungo su pane tostato assaporando tutto il sapore dato dalle erbe aromatiche. Provalo subito come apricena.

Primi piatti

Passatelli con vongole e pomodorini

I passatelli fatti in casa sono davvero meravigliosi, se poi ci aggiungiamo un condimento semplice semplice di pesce il sapore vi delizierà!

Lasagna di zucchine

Una lasagna cremosa e ricca al contempo, senza lattosio, leggera per gli intolleranti e ottima non solo a Natale. Dopo aver scoperto questa ricetta non la lascerai più.