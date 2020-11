Cresce il feeling tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020: il web sogna e shippa la nuova coppia.

Cresce il feeling nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I fans del reality show hanno notato gli sguardi e gli abbracci tra l’ex velino e l’influencer e, su Twitter, hanno cominciato a sognare.

Sono, infatti, nati i “Prelemi” ovvero i fans del Grande Fratello che sognano una storia tra Pretelli e Giulia Salemi. Quest’ultima, tuttavia, dopo la storia vissuta con Francesco Monte, nata proprio nella casa, ha davvero voglia di rivivere la stessa esperienza?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: nascono i Prelemi, ma un precedente frena l’entusiasmo dei fan

Giulia Salemi, durante la sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, nel 2018, si era innamorata di Francesco Monte. Per l’influencer fu un percorso difficile e la vera storia nacque solo a telecamere spente. Di fronte al forte interesse visto in Pierpaolo Pretelli nei confronti di Elisabetta Gregoraci, Giulia ha cercato di dare dei consigli all’ex velino:

“Lui è Salemi 2018. Se vuoi ti disegno i prossimi sei mesi, ma è meglio se tu te li vivi da solo”, ha detto la Salemi convinta che tra Pretelli e la Gregoraci non possano nascere nulla

I fans, di fronte al tempo che Giulia e Pretelli stanno trascorrendo insieme, sognano già un flirt tra i due, ma a spegnere l’entusiasmo è la stessa Salemi che, in diretta con Alfonso Signorini, ha puntualizzato di non essere in cerca d’amore di fronte alle immagini con musiche romantiche in cui è con Enock:

“Mi dissocio. Avete già messo musiche che non mi piacciono e mi ricordano qualcosa […] Per quanto mi riguarda, sono off limits quelli che sono fidanzati o hanno flirt in corso. Enock è un bellissimo ragazzo come tutti gli altri. Non mi cercate di fare l’accoppiata, ho già dato. Lui è fidanzatissimo, abbiamo fatto una torta insieme per la sua fidanzata. Torno di là da single”.

NON IO CHE DA STANOTTE MI SONO ARRESA AI #PRELEMI CI SON CASCATA DI NUOVO, MI È PARTITA LA SHIP #GFVIP pic.twitter.com/lwYGO4mqx4 — S🎈 (@S46264895) November 22, 2020

io ancora ferma a: pierpaolo a giulia: parliamo della tua fossetta sotto l’occhio, è bellissima enock: troppi complimenti, devo uscire? non ce la faccio con questa ship, ma quanto sarebbero belli insieme? ✨#GFVIP #PRELEMI pic.twitter.com/tWH7xcE5mR — 23 e quaranta circa circa (@ipocodriaca) November 22, 2020

I fans, però, non si arrendono. I Prelemi, dunque, diventeranno i nuovi protagonisti delle cronache rosa della casa del Grande Fratello Vip 2020?