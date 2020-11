Cena a base di toast: tre ricette per un pasto completo

Ma chi l’ha detto che il, toast è solo la soluzione per chi salta il pranzo e deve mangiare fuori casa? Oggi prepariamo una cena tutta a base di toast

Per questa domenica sera proponiamo un’idea alternativa alla solita cena. Abbandoniamo i cibi leggeri e le zuppe, ma anche la classica pizza della domenica per provare una cena a base di toast.

Una pietanza che normalmente usiamo a nelle pause pranzo quando abbiamo poco tempo ma che può essere ideale anche per una cena alternativa con amici provando a gustarne di vari tipi e generi. Andando dai classici a quelli più alternativi, da quelli dolci a quelli con a verdura. Non ci resta che addentrarci in questo magico modo dei toast proponendone tre differenti che in poco tempo conquisteranno sicuramente tutti.

Tre ricette di toast per una cena alternativo

French Toast con omelette

INGREDIENTI

3 uova

¼ tazza di latte

5 fette di pane bianco

3 cucchiai di burro ammorbidito

2 fette di panino prosciutto

sottiletta

sale e pepe, a piacere

In una ciotola strapazziamo le uova con il latte. Prendiamo due fette di pane e spalmiamole con il burro da entrambi i lati. Prendiamo una grande padella antiaderente, scaldiamola a fuoco medio. Facciamo sciogliere una noce di burro e versiamo le uova. Mettiamo le 2 fette di pane una accanto all’altra nella frittata. Quando avranno assorbito un po ‘della miscela di uova giriamo velocemente le fette di pane nella frittata

Quando l’uovo sarà cotto, giriamo i quattro lati dell’uovo sovrapposti sulle due fette di pane. A questo punto possiamo mettere solo il formaggio tipo sottiletta oppure anche il prosciutto su una fetta di pane. Capovolgiamo la fetta di pane scoperta sull’altra per formare un panino. Lasciamo cuocere altri 30-60 secondi su entrambi i lati.

McToast: il toast più famoso

Se il toast francese non ci è bastata possiamo puntare su quello del mac donalds fatto in casa che è il classico toast che troviamo nei bar presentato in modo diverso. Ma vediamo come prepararlo in casa per la felicità dei bambini

Ingredienti

pane da hamburger

prosciutto tagliato un po’ spesso

sottiletta

Prendiamo il nostro pane da hamburger e dividiamolo in due. Prendiamo una tazza che ci servirà per tagliare a cerchio la nostra fetta di prosciutto e la nostra sottiletta.

Mettiamoli nel panino, poi prendiamo una padella antiaderente che possiamo ungere con olio e burro e mettiamo il nostro panino. Possiamo appiattirlo facendo pressiamo con una ciotola in ceramica oppure con una pentola. Dopo qualche minuto giriamo per dorare anche dall’altra parte. Serviamo ben caldo.

Ancora Toast per una cena sfiziosa

Rotolo toast con nutella

Se abbiamo voglia di qualcosa di dolce possiamo preparare un semplice rotolo di toast con la nutella

pane per tramezzini

nutella

1 uovo

latte 1 tazzina

Prendiamo il pane per i tramezzini e appiattiamolo con il matterello. Dopo di che spargiamo la nutella e arrotoliamo su se stesso in modo da formare dei coni. In una ciotola mescoliamo uova e latte, passiamo i nostri rotoli nell’uovo e facciamoli cuocere in una padella antiaderente dove avremo sciolto un po’ di burro.